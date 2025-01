Inter, quasi fatta per Ricci: “Sarà disponibile per il derby”

Il centrocampista del Torino è uno dei giocatori più cercati in questa sessione di calciomercato. E il suo arrivo sarebbe sempre più vicino

Siamo entrati nell’ultimo chilometro di questa sessione di calciomercato e le sorprese possono essere dietro l’angolo. Una di questa sarebbe Samuele Ricci. Il Torino ha sempre blindato l’eventuale partenza del proprio capitano, ma, stando alle ultime indiscrezioni, un club avrebbe deciso di rompere gli indugi e portare il centrocampista sin da subito.

Un colpo che potrebbe essere chiuso già nei prossimi giorni. Secondo le informazioni di Marco Cattaneo, intervenuto nella diretta di Cronache di Spogliatoio, il centrocampista del Torino nel giro di poco tempo si trasferirà da Torino e Milano ed essere disponibile già per il derby del prossimo weekend.

Una notizia che ad oggi non ha trovato una conferma, ma resta una questione da seguire soprattutto nelle ultime ore della sessione.

Calciomercato: la posizione del Torino su Ricci

Il Torino per il momento non ha mai realmente aperto ad una partenza di Ricci. I 30 milioni di euro richiesti è una cifra non semplice da spendere in una sessione invernale senza uscite e per questo motivo il futuro del centrocampista sembra essere fino a giugno in granata. Ma l’interesse non manca e non possiamo escludere un tentativo negli ultimi giorni della sessione invernale.

Milan e Inter su Ricci

Per Ricci, almeno in Italia, sembra essere un derby tra Milan e Inter. I nerazzurri lo seguono da tempo e lo hanno individuato come l’erede di Calhanoglu. Ma Marotta e Ausilio per adesso preferiscono non affondare il colpo e aspettare l’estate quando la cessione di qualche giocatore (Asllani in primis) potrebbe portare nelle casse i soldi per il centrocampista classe 2001.

Attesa che però rischia di vedere sfumare il calciatore. Secondo le informazioni di Cattaneo, il Milan sarebbe davvero ad un passo dal colpo Ricci.

Il giornalista a Cronache di Spogliatoio conferma come l’operazione “è fatta al 97%” e il giocatore potrebbe addirittura essere a disposizione per il derby. Una ipotesi che al momento non trova delle conferme, ma di certo l’interesse dei rossoneri è reale e un tentativo non è da escludere.

Resta da capire anche se il Torino darà il via libera a questa operazione. I granata sperano sempre di poterlo trattenere fino al termine della stagione per poi dare vita ad una vera e propria asta per Ricci.

L’Inter resta alla finestra per Ricci

L’Inter resta comunque sulle tracce di Ricci e resta alla finestra per capire come si muoverà il Milan. Se non dovesse chiudere subito, i nerazzurri sono pronti a tornare in pole position nella corsa al classe 2001.