L’Inter ha chiuso la pratica ieri sera: è fatta, 24 milioni

Buone notizie per quanto riguarda il club nerazzurro. Affare concluso e Oaktree può considerarsi molto soddisfatto in vista del futuro

L’Inter è l’unica squadra italiana ad approdare agli ottavi di finale di Champions League senza passare dai play-off. Un risultato merito del grande lavoro fatto da Inzaghi in questi anni. Il nuovo format nascondeva mille insidie, ma i nerazzurri sono riusciti a portare a casa il massimo. Questo consentirà di dedicarsi al campionato a febbraio e non solo. C’è anche una questione economica da considerare e possiamo dire che per Oaktree ci sono solo buone notizie.

Il pass diretto alla fase clou della Champions League consentirà all’Inter di portare nelle casse dei soldi importanti che magari saranno reinvestiti sul calciomercato subito oppure nelle prossime sessioni. Di certo in questo momento il futuro del club è sicuramente differente rispetto a qualche mese fa e il lavoro del club sta dando i suoi frutti.

Inter: tra Champions e mercato

Oaktree è stato da sempre molto chiara con l’Inter: il calciomercato in entrata dovrà essere finanziato anche da cessioni e risultati sportivi e non solo dai soldi della proprietà. Un invito che Inzaghi ha deciso di accogliere sin da subito ottenendo una qualificazione d’oro in Champions League. Vedremo se questi soldi spingeranno il fondo americano ad investire oppure a tenerli per la sessione estiva.

Quanto vale il pass per gli ottavi di finale

Un pass da 24 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi di finale della competizione ha permesso all’Inter di portare nelle proprie casse una cifra molto importante anche per programmare il futuro. Al momento Oaktree non si è ancora sbilanciata, ma non è da escludere che si possa magari sfruttare questa cifra per fare un regalo di mercato a Inzaghi. Non ora, chiaramente…

Sappiamo quanto il tecnico vorrebbe un centrale per rendere ancora più completo il reparto e quella cifra sarebbe la giusta per andare a prendere un centrale. Per il momento è più una suggestione che altro visto che Marotta ha sempre sottolineato di non avere in mente ulteriori movimenti per quanto riguarda il reparto della difesa.

Inter: testa al campionato

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League consentirà anche di pensare solamente al campionato in un periodo ricco di impegni e di partite decisive nella lotta Scudetto.