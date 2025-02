Milan-Inter, Inzaghi non dimentica: “Viziato da un fallo netto su Asllani”. Poi l’annuncio su Calhanoglu

Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa si è proiettato sul derby lanciando un chiaro messaggio ai rossoneri e facendo un punto sugli indisponibili

Giornata di vigilia in casa Inter. Archiviata l’ottima qualificazione in Champions League, ad Appiano Gentile lo sguardo è rivolto al campionato. Siamo entrati forse nella fase clou della stagione almeno per quanto riguarda i nerazzurri. Il Milan, la Fiorentina (doppia sfida in quattro giorni) e la Juventus potrebbero dare delle indicazioni importanti soprattutto in ottica Scudetto.

L’obiettivo da parte dell’Inter è sicuramente quello di mandare dei segnali al Napoli. I partenopei non hanno intenzione di mollare e i nerazzurri proveranno a tenere il ritmo della squadra di Conte in ottica 2 marzo, giorno dello scontro diretto.

Naturalmente la speranza di Inzaghi è che gli azzurri possano magari perdere qualche punto per strada per indirizzare nel migliore dei modi il campionato e arrivare al big match con due risultati su tre a disposizione.

Inter, testa al derby

Naturalmente ad Appiano Gentile nelle ultime settimane sta passando la linea di pensare partita dopo partita e quindi la testa è rivolta al derby. C’è la volontà di riscattare la sconfitta in Supercoppa, ma di fronte si troverà una squadra vogliosa di ripartire dopo un periodo non facile e con Conceicao che in caso di sconfitta potrebbe anche rischiare l’esonero.

Dalla Supercoppa agli infortunati: il punto di Inzaghi

Una conferenza stampa nella quale Inzaghi ha toccato diversi punti. A partire dall’ultimo derby in Supercoppa in cui il tecnico nerazzurro recrimina ancora per il fallo su Asllani: “Era netto, ma dovevamo comunque reagire meglio. Domani bisogna essere più bravi nei momenti clou del match, che nel calcio possono girarti contro”.

Un piccolo punto anche sugli infortunati. Acerbi si è allenato con il gruppo e molto probabilmente sarà convocato e andrà in panchina. A tenere banco, però, è la questione Calhanoglu. Il turco, uno degli uomini più attesi in questo, match spera di partire dal 1′, ma Inzaghi preferisce per ora non sbilanciarsi.

“Vedremo dopo l’allenamento – le parole del tecnico – ad oggi ha più possibilità di subentrare, ma ci sono diverse cose da verificare visto che abbiamo il recupero con la Fiorentina e la partita di Coppa Italia. Dovremo lavorare come fatto a gennaio“.

Per l’Inter obiettivo Scudetto

Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi sulla lotta Scudetto. Il tecnico nerazzurro ha deciso di concentrarsi solamente sulla sua squadra ribadendo che da dietro potrebbero rientrare con un filotto. Quindi l’obiettivo è quello di non lasciare punti per strada.