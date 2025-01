L’Inter dichiara guerra a Conte: riunione nello spogliatoio, cosa è successo

I nerazzurri sono consapevoli che la lotta Scudetto sarà solo contro il Napoli e ad Appiano Gentile è pronto il piano per conquistare il titolo

Testa al campionato. È questa la parola d’ordine in casa Inter. Archiviato l’ottimo cammino in Champions League, il pensiero ad Appiano Gentile è tutto rivolto alla Serie A. La sfida contro il Napoli si preannuncia assolutamente appassionate e destinata ad essere decisa dai singoli dettagli. La volontà è quella di sfruttare questo periodo di pochi impegni per indirizzare la stagione sui binari giusti.

Per farlo si è deciso di convocare una riunione nello spogliatoio e mettere in chiaro alcuni punti. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la volontà dell’Inter è di procedere compatta anche in campionato e lanciare un messaggio molto chiaro a tutti. Per il momento la testa è rivolta al derby, una sfida che vale doppio. Ma comunque ad Appiano Gentile si ha la consapevolezza che si è pronti ad entrare in un periodo fondamentale della stagione.

Inter: testa al campionato

L’Inter ora deve pensare al campionato. C’è la Coppa Italia in mezzo, ma per adesso l’obiettivo è quello di mostrare una certa ferocia anche in Serie A dove, soprattutto nella prima parte di stagione, sono stati lasciati diversi punti per strada. Questo non deve più succedere anche perché davanti il Napoli non ha intenzione di fermarsi.

🏆#UCL: agli ottavi l’Inter affronterà la vincente di Juve-Psv o di Feyenoord-Milan – Se dovesse finire dalla parte di Feyenoord-Milan, ai quarti troverebbe una tra Atletico, Bayern, Bayer e Celtic. – Se dalla parte di Juve-Psv, una tra Real, Man City, Bayer e Atletico. pic.twitter.com/HkF8a4dwOP — Interlive (@interliveit) January 31, 2025

Il patto ad Appiano Gentile

Subito dopo il bellissimo e importante successo contro il Monaco, ad Appiano Gentile è andata in scena una riunione per analizzare lo splendido cammino fatto in Europa, ma anche guardare alle prossime partite.

“Il futuro è già adesso – si legge su La Gazzetta dello Sport – e in casa Inter si è convenuto che si dovrà mantenere lo stesso ritmo anche in campionato. Basta regali o alti bassi come ad inizio stagione“. L’intenzione dei nerazzurri è quella di non lasciare più punti per strada, ma dimostrare di essere la più forte.

Per farlo naturalmente c’è bisogno di tutto il gruppo e la partita contro il Milan può essere un primo test molto importante. L’intenzione dell’Inter è di sfruttare questo periodo senza Champions League per dare una sterzata importante e lanciare un messaggio al Napoli in vista del rush finale.

Febbraio crocevia per la Serie A

Il mese di febbraio è sicuramente un crocevia importante per il campionato dell’Inter. Il lungo tour de force in Serie A si concluderà il 2 marzo con il Napoli. Un periodo destinato a decidere molto in chiave Scudetto.