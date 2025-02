Milan-Inter continua: “Gli ha tirato una bastonata”

Le polemiche sul derby non terminano. Le decisioni arbitrali non sono piaciute e nelle ultime ore le discussioni si stanno soffermando su un episodio

Il derby di Milano non si ferma mai al triplice fischio. La direzione di Chiffi non ha convinto pienamente tutti, ma a finire al centro della polemica è ancora una volta l’utilizzo del Var. Dopo le dure accuse di sabato da parte di Gasperini, ieri sera anche Simone Inzaghi si è sfogato in modo duro sottolineando che ormai da troppo tempo si stanno verificando episodi più che dubbi nei confronti dei nerazzurri.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico piacentino, parlando del rigore non fischiato a Thuram, ha sottolineato di non capire “quali sono le direttive. Ci sta che l’arbitro non fischia perché coperto, ma chi sta seduto non può non richiamare il direttore di gara. Sbagliano tutti, ma ci sono state trasmissioni di giurisprudenza sugli episodi che riguardano la mia squadra e siamo al quarto-quinto errore contro di noi. Inizio ad arrabbiarmi“.

L’episodio Pavlovic-Thuram

Sotto la lente d’ingrandimento è finito l’episodio del contatto tra Pavlovic e Thuram. Un contatto che a tutti è sembrato falloso, ma Chiffi ha fatto proseguire. Come confermato da Inzaghi, il direttore di gara non è intervenuto perché coperto. Ad oggi non capire il perché del mancato richiamo del Var. Su questo ci sono dei dubbi che dovrà essere l’Aia a chiarire.

Di Canio ‘condanna’ Chiffi

Ad oggi il pensiero su quell’intervento sembra unanime. Grave errore soprattutto in tempi di Var. Il fatto che Chiffi era coperto da Hernandez, sopraggiunto pochissimi secondi prima del contatto, potrebbe portare il fischietto padovano ad essere salvato dal fatto di non aver fischiato. Ma ad oggi non è chiaro il perché dal monitor non siano intervenuti.

“Gli ha dato una bastonata – il pensiero di Paolo Di Canio durante Sky Calcio Club – quindi non si deve parlare di regolamento. Pavlovic gli ha fatto volare la gamba a Thuram“. Parole molto chiare e che confermano il fatto che si è trattato di un grave errore commesso durante il match.

Non è la prima volta che l’Inter subisce qualche svista arbitrale ed ora anche in via della Liberazione iniziano a perdere la pazienza. La volontà è quella di capire meglio il regolamento perché continuare così si rischia solo di creare danni e non avere un giudizio identico sugli episodi simili.

Errore di Chiffi o del Var?

La domanda che in molti si stanno facendo riguarda chi ha commesso l’errore. Inzaghi ha scagionato in parte Chiffi ribadendo che dal Var dovevano chiamarlo. E sicuramente guadando le immagini la responsabilità maggiore sembra essere proprio di chi si trova dietro il monito.