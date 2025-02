È UFFICIALE: non giocano Fiorentina-Inter!

Grande attesa per il match del ‘Franchi’. I nerazzurri con una vittoria aggancerebbero il Napoli in vetta alla classifica, Viola in cerca di conferme

Lo spavento per Bove è ormai solo un brutto ricordo. Fiorentina e Inter sono pronte a scendere in campo per disputare gli ultimi 73 minuti di un match vale sicuramente molto per entrambe le compagini. I nerazzurri con una vittoria aggancerebbero il Napoli lanciando un messaggio molto chiaro per quanto riguarda la lotta Scudetto.

Di fronte c’è una Fiorentina che ha bisogno di punti per avere delle conferme. Durante il calciomercato invernale, c’è stata una sorta di rivoluzione e per questo motivo Palladino si aspetta di poter cambiare passo rispetto al passato. Naturalmente il doppio confronto con i nerazzurri è un esame molto importante e la speranza da parte dei tifosi è che si possa finalmente tornare a sognare dopo un periodo sicuramente altalenante.

Fiorentina-Inter: ufficiali le loro assenze

Il primo dei due match consecutivi tra Fiorentina e Inter è destinato sicuramente ad essere condizionato da diverse assenze. L’articolo 30 dello Statuto-Regolamento della Serie A non permette nelle partite interrotte di far scendere in campo i nuovi acquisti e quindi non si potrà contare su Fagioli e tanti altri in casa viola mentre i nerazzurri devono fare a meno del solo Zalewski.

Le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi non dovrebbe cambiare molto rispetto a quanto accaduto in passato. La grande novità potrebbe essere rappresentata da Acerbi titolare al centro della difesa, ma ad ora de Vrij sembra in vantaggio. Bisseck e Bastoni a completare il reparto difensivo davanti a Sommer.

A centrocampo qualche novità in più. Possibile turno di riposo per Barella e Dimarco con Frattesi e Carlos Augusto che scalpitano per la maglia da titolare. A destra ci sarà ancora Dumfries visto che Zalewski in questa sfida non è utilizzabile. Il polacco potrebbe rappresentare la novità per lunedì.

In chiave attaccanti Lautaro sembra essere l’unico ad avere la certezza della maglia da titolare. Al suo fianco è pronto Taremi con Thuram destinato ad una serata di riposo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (3-4-2-1): de Gea; Comuzzo, Pograncic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Gosens; Beltran, Gudmundsson; Kean. All.: Palladino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni A.; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Doveri di Roma