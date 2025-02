Inzaghi lo ha fatto fuori: UFFICIALE dopo Fiorentina-Inter

La sconfitta contro la Viola ha segnato un po’ l’ambiente nerazzurro. E Inzaghi nelle ore successive ha preso una decisione molto importante

Il pesante stop di Firenze continua a tenere banco in casa Inter. Una serata storta che ha lanciato un grosso campanello d’allarme ad Appiano Gentile. Nessuno si aspettava una prestazione insufficiente da parte degli uomini più importanti e in molti ora si interrogano sulla scelta di non intervenire sul calciomercato. Le seconde linee continuano a non convincere e c’è il timore che la stagione si possa concludere senza particolari acuti.

Inzaghi resta comunque molto tranquillo e subito dopo la partita si è detto certo che contro la Fiorentina lunedì sarà un match completamente differente da quello del Franchi. Intanto, però, il tecnico nerazzurro è stato chiamato a prendere una decisione molto importante e la scelta è diventata ufficiale.

Inter: escluso dalla lista Champions

Con la chiusura del calciomercato l’Inter ha dovuto rendere nota la nuova lista Champions League. Naturalmente con pochi movimenti in entrata era difficile vedere delle novità eclatanti. Ma c’era un ballottaggio da risolvere e capire se Zalewski veniva inserito oppure no.

Champions League, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi non ha cambiato molto rispetto al passato. La competizione è andata molto bene nella prima parte tanto che il tecnico ha voluto dare fiducia agli stessi uomini. Naturalmente anche il poco mercato fatto ha influito sulla decisione di non differenziare molto rispetto alla lista precedente.

La novità principale riguarda la presenza di Zalewski. Il polacco è arrivato da poco e si è pienamente inserito negli schemi di Inzaghi. Questo lo porterà a dare una mano molto importante alla squadra anche in Champions League. Sappiamo quanto l’ex Roma con la sua duttilità potrà rivelarsi un’arma decisiva durante la stagione.

Ma non è assolutamente finita qui. L’altro dubbio riguardava l’attacco. In molti pensavano all’inserimento di Correa al posto di Arnautovic. Il tecnico, però, ha deciso di non cambiare rispetto al passato e l’argentino sarà a disposizione solamente per il campionato. Una scelta che non convince proprio tutti.

La lista dell’Inter per la seconda fase della Champions League

Di seguito la lista completa dell’Inter in Champions League:

Portieri: Sommer, Martinez J., Di Gennaro

Difensori: Pavard, Darmian, Bisseck, de Vrij, Acerbi, Bastoni

Centrocampisti: Dumfriez, Zalewski, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Asllani, Frattesi, Zielinski, Dimarco, Carlos Augusto

Attaccanti: Lautaro Martinez, Thuram M., Taremi, Arnautovic.