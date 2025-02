Affare alla Dimarco, l’Inter ha chiuso: annuncio UFFICIALE

I nerazzurri sono sempre molto attivi sul calciomercato. Nelle scorse ore è stata definita una nuova operazione importante anche in ottica futuro

In via della Liberazione si continua a lavorare sul calciomercato. La sconfitta di Firenze ha confermato come le seconde linee non sempre rendono come ci si aspetta e dietro ai titolarissimi non ci sono certezze. Per questo motivo Ausilio e Marotta devono individuare i giocatori in grado di alzare il livello della rosa a disposizione di Inzaghi oltre che naturalmente rispettare le indicazioni date da Oaktree. Un po’ come fatto con Zalewski.

Per chiudere questi colpi naturalmente c’è bisogno sia di una mano dalla proprietà dal punto di vista economico che di cessioni importanti. E nei giorni scorsi i nerazzurri hanno definito una operazione alla Dimarco. Un addio che potrebbe rappresentare un tesoretto per il futuro.

Inter: è ufficiale l’addio

Nella sessione invernale l’Inter è stata molto attiva soprattutto in uscita. Il club nerazzurro ha dato l’opportunità a molti giocatori di andare a trovare spazio in altri club. Le principali cessioni sono state sicuramente quelle di Palacios e Buchanan, ma c’è anche un altro calciatore che è tornato a Milano per poi lasciare subito Appiano Gentile. Stiamo parlando di Owusu.

Il classe 2005, dopo una prima parte al Novara con quattro presenze e un gol, ha deciso di andare in Svizzera al San Gallo.

Owusu-San Gallo: i dettagli dell’operazione

Owusu è ufficialmente un nuovo giocatore del San Gallo. Come riferito dallo stesso club svizzero, l’attaccante “arriva in prestito e inizialmente giocherà con la squadra Under 21. L’FCSG Ha un’opzione di acquisto“. Quindi al termine della stagione la squadra elvetica deciderà se riscattare il classe 2005 oppure rimandarlo a Milano.

Una decisione molto importante anche per l’Inter. Secondo le indiscrezioni, infatti, i nerazzurri avrebbero deciso di mantenere il 50% sulla futura rivendita. Una sorta di diritto di riacquisto in caso di esplosione del giocatore. Una formula non nuova per i nerazzurri che da sempre hanno come principale obiettivo quello di valorizzare i propri talenti.

Una operazione simile, per esempio, è stata fatta con Dimarco in passato. L’attuale esterno nerazzurro nei suoi primi anni di carriera è passato dal Sion per giocare con continuità. Una scelta che si è rivelata, come ammesso da lui stesso, fondamentale per il prosieguo della sua avventura nel mondo del calcio.

Owusu in nerazzurro la prossima stagione?

In caso di un mancato riscatto da parte del San Gallo, non è da escludere che per Owusu una permanenza a Milano per giocare nell’Under 23. Una ipotesi da tenere in considerazione visto le quattro presente con il Novara in questa prima parte di stagione in Serie C.