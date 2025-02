Affare in extremis dell’Inter, Di Marzio: “Oggi si chiude”

Ancora un movimento in casa nerazzurra. Il giocatore è pronto a cambiare squadra proprio in extremis: tutti i dettagli dell’operazione

L’arrivo di Zalewski non chiude il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri sono molto pronti a definire in extremis un’altra operazione importante. Come riferito da Gianluca Di Marzio, i dettagli sono praticamente definiti e in questa giornata è atteso l’annuncio ufficiale dell’affare.

C’è tempo fino a mezzanotte per definire il tutto, ma l’operazione in questo momento non sembra assolutamente a rischio. L’intesa tra i club è stata stabilita giorni fa, e c’è anche l’accordo con il calciatore. Per questo motivo non sembrano esserci particolari problemi nel chiudere l’affare. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale con il giocatore che è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Calciomercato Inter: operazione sul gong

Le idee dell’Inter in questo calciomercato sono state sempre molto chiare. Il club ha deciso di muoversi solo dopo le uscite di Buchanan e Palacios per rendere la rosa completa. L’arrivo di Zalewski, infatti, consente a Inzaghi di avere i doppioni in ogni ruolo e quindi continuare con le ormai famose rotazione. Ma in viale della Liberazione si sta lavorando anche ad una operazione da definire proprio sul gong.

Mercato Inter: è addio, i dettagli dell’affare

In uscita l’Inter sta portando molti ragazzi a giocare. Le scelte di Buchanan e Palacios sono molto chiare, ma le operazioni non sono assolutamente finite qui. Presto anche Owusu lascerà nuovamente Appiano Gentile per andare a giocare una seconda parte di stagione da protagonista.

L’attaccante, infatti, non ha trovato molto spazio con il Novara (solo quattro presenze e un gol). Per lui è atteso il trasferimento al San Gallo con la formula del prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, comunque, dovrebbero mantenere una sorta di controllo sul classe 2005 con il 50% sulla sua futura rivendita.

Il giocatore è atteso oggi in Svizzera per le visite mediche e firma. L’affare è praticamente definito ed entro la mezzanotte, orario della chiusura della sessione di calciomercato, è atteso il via libera definitivo. Un colpo per il San Gallo importante e per Owusu l’opportunità di ritornare ad avere continuità dopo un periodo non facile.

Per Owusu futuro nell’Inter?

I prossimi sei mesi si preannunciano fondamentali per Owusu. Il classe 2005 nelle poche presenze con il Novara ha confermato di avere qualità e, in caso di mancato riscatto del San Gallo, possibile una conferma in rosa nell’Inter Under 23.