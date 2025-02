Inter, affare chiuso e quasi ufficiale: domani visite e firma

I nerazzurri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Una operazione è praticamente chiusa: l’ufficialità attesa a breve

In via della Liberazione non ci si ferma. Nonostante la sessione invernale si sia chiusa da qualche giorno, il club nerazzurro continua a lavorare in maniera molto intensa per definire alcune operazioni in anticipo. La linea di Oaktree non è assolutamente cambiata: anche in estate si punterà sui giovani di prospettiva. L’obiettivo della proprietà non è quello di abbassare l’asticella, ma si vuole continuare a vincere con una età media più bassa ed una economia sostenibile.

E rispetta questa linea l’operazione che l’Inter si appresta a chiudere nelle prossime ore. Il giocatore è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto con il club nerazzurro. Una operazione molto importante soprattutto in ottica futura visto che parliamo di un rinforzo di prospettiva.

Calciomercato Inter: affare chiuso, giocatore atteso a Milano

L’Inter inizia a costruire la squadra del futuro. L’obiettivo che si è posto Oaktree è quello di riuscire a restare competitivi senza alzare il monte ingaggi. Una politica rischiosa, ma che potrebbe anche consentire al club di aprire un ciclo assolutamente importante e vincente.

E della rosa futura del club nerazzurro farà parte anche Sucic. Il giocatore, come confermato da index.hr, è atteso a Milano nella giornata di domani per firmare con il club meneghino il contratto quinquennale.

Il programma di Sucic a Milano

In attesa di poter sbarcare in via definitiva, sarà una prima giornata molto intensa per Sucic a Milano. Il centrocampista croato, che arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Zagabria (affare da 14 milioni più 2,5 di bonus e 10% su futura rivendita), nella mattinata di domani dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club nerazzurro. Non è da escludere che possa incontrare Inzaghi ancora prima della partita contro la Fiorentina.

Stando alle ultime indiscrezioni, Sucic potrebbe essere in tribuna per il match di campionato e poi, a meno di contrattempi dell’ultimo minuto, martedì lasciare Milano e tornare in Croazia per continuare il suo percorso di recupero dalla frattura del metatarso rimediata nelle scorse settimane.

Ricordiamo che Sucic concluderà la stagione alla Dinamo Zagabria. Una scelta fatta dai nerazzurri sia perché a centrocampo si è al completo, ma anche per consentire al giocatore di smaltire il problema fisico (frattura del metatarso) nel migliore dei modi e avere una continuità prestativa fino al termine del campionato.

Sucic con l’Inter al Mondiale per Club?

L’ipotesi che in questo momento ha preso piede è quella di una convocazione per il Mondiale per Club. La scelta finale spetterà poi a Inzaghi.