Arriva la firma e cambia tutto: l’Inter è pronta a chiudere il super colpo

Il big può avvicinarsi all’Inter in estate: colpo da capogiro, tutto grazie alla firma arrivata poche ore fa

Il Derby d’Italia si avvicina e se per la Juventus significa tanto in ottica quarto posto, d’altro canto lo scoglio bianconero per l’Inter di Simone Inzaghi è un ostacolo pericoloso in ottica Scudetto.

Basta passi falsi, l’Inter deve vincere e convincere nonostante siano in arrivo anche impegni di un certo peso anche in ambito europeo: la Champions League rimane, seppur in maniera tacita, un obiettivo concreto dei campioni d’Italia in carica. Ma in Viale della Liberazione si pensa anche alle mosse che caratterizzeranno l’estate nerazzurra. A tal proposito, Marotta ha intenzione di ‘toccare’ tutti i reparti.

Dalla difesa, dove de Vrij resta in scadenza e l’età complessiva rimane elevata, fino all’attacco, reparto nel quale a parte Lautaro Martinez e Thuram nessuno è intoccabile. Aria di grandi cambiamenti che potrebbe aver ricevuto in via ufficiale, qualche ora fa, un aiuto non indifferente per il grande colpo che Marotta e Ausilio starebbero segretamente preparando da tempo.

Inter, assist dall’ex giallorosso: colpo top dalla Francia

L’Inter, ben presto, potrebbe dire grazie a Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha delle gerarchie ben precise e così dopo il rinnovo ufficiale fino al 30 giugno 2027, pare proprio che alcune stelle del PSG possano decidere di cambiare aria.

Una di queste, che da tempo è finita al centro dell’interesse nerazzurro, è certamente Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore campano è in scadenza nell’estate 2026 ma il rapporto con l’ex allenatore della Roma non è dei migliori. Per questo la conferma di Luis Enrique potrebbe portare Gigio a rivalutare un suo futuro, nell’immediato, lontano dalla Tour Eiffel. uno scenario pazzesco visto che il giocatore non ha mai nascosto la sua voglia di ritornare in Italia.

Allo stesso tempo l’Inter deve pianificare l’avvicendamento tra i pali. C’è soddisfazione per le prestazioni di Sommer che, tuttavia, a fine anno compirà 37 anni: il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, poi, spinge Marotta ad accelerare per il portiere del futuro. Che sia proprio Donnarumma? Il classe ’99 a Milano ha lasciato un ricordo rabbioso nel cuore dei tifosi milanisti. Sarebbe un tradimento folle: ma con Marotta, si sa, tutto è possibile.

Donnarumma-Inter, cifre e dettagli

La firma di Donnarumma con l’Inter, ‘facilitata’ dal prolungamento di Luis Enrique, rimarrebbe comunque complicata. Molto è legato alle cifre, ai costi di un’operazione che lascerebbe tutti di stucco, in primis i milanisti.

Donnarumma a Parigi percepisce uno stipendio fuori mercato: a Milano è pressochè impossibile pensare di guadagnare gli oltre 10 milioni di euro che Al-Khelaifi garantisce annualmente al portiere campano. A tal proposito, servirebbe un corposo taglio per permettere l’intesa tra le parti. Non va sottovalutata, poi, la situazione legata al cartellino dell’estremo difensore. L’ex milanista, come anticipato, è in scadenza nel 2026.

Riportarlo a Milano con un anno di anticipo sulla scadenza contrattuale significherebbe sborsare una cifra importante, almeno 25/30 milioni, per permettere al portiere di liberarsi dal vincolo contrattuale coi campioni di Francia. Più fattibile l’operazione, a zero, tra un anno e mezzo. Ma a questo punto, con la conferma di Luis Enrique, appare complesso pensare ad una permanenza per così tanto tempo. Staremo a vedere.