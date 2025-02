Il capocannoniere firma con l’Inter, Di Marzio: “Accordo vicino”

I nerazzurri sono pronti a chiudere una nuova operazione di calciomercato molto importante. Ad annunciarlo è stato il giornalista di Sky

Il calciomercato si è chiuso da qualche giorno, ma i lavori in viale della Liberazione non si fermano. Marotta e Ausilio in queste settimane si stanno muovendo su due fronti. Il principale riguarda quello di blindare alcuni giocatori con i rinnovi. Si guarda anche sui giocatori in grado di poter alzare ancora di più la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Intanto una operazione sembra essere molto vicina alla chiusura. Gianluca Di Marzio ha annunciato che il club ha praticamente ormai definito l’accordo con lo stesso calciatore ed ora si sta lavorando ai dettagli per arrivare alla fumata bianca. Un affare importante e di prospettiva per quanto riguarda l’Inter e che si sposa alla perfezione con la nuova linea decisa da Oaktree per portare la squadra ad essere vincente con una economia vincente.

Calciomercato Inter: operazione vicina alla chiusura

L’Inter si avvicina alla chiusura di una operazione importante. Il giocatore è cercato dai club esteri e per questo motivo in viale della Liberazione si è deciso di accelerare per consentire al calciatore di continuare la sua avventura con i nerazzurri. Si è ai dettagli dell’affare e nei prossimi giorni si attende la tanto attesa fumata bianca.

Mercato Inter: Spinaccè verso il rinnovo

L’Inter sta lavorando per blindare i propri talenti. Fra i giocatori che si stanno mettendo in mostra c’è sicuramente Matteo Spinaccè. Il classe 2006 ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida valevole per il turno intermedio di Youth League, vinta 3-1 contro il Lille dalla squadra di Zanchetta. Una prestazione che ha confermato le sue qualità ed ora Marotta e Ausilio non hanno alcuna intenzione di lasciarlo sfuggire.

Secondo le informazioni di Gianluca Di Marzio, l’Inter è in trattativa avanzata con il capocannoniere della Primavera per il rinnovo del contratto. L’attuale accordo scade al termine della stagione e molti club esteri hanno sondato il terreno per il classe 2006 e quindi i nerazzurri hanno deciso di muoversi per blindarlo.

I contatti tra i dirigenti di viale della Liberazione e l’entourage di Spinaccè sono in corso ormai da diverso tempo e c’è la fiducia di poter chiudere il tutto nel giro di davvero pochissimo tempo.

Spinaccè il nuovo bomber dell’Under 23?

Una volta finita la stagione su Spinaccè dovrà essere fatta una valutazione. L’ipotesi prestito è da considerare, ma non è da escludere che si possa decidere di mandarlo in Under 23 per consentirgli di completare il percorso di crescita.