Scippo a Simeone, l’Inter tenta il grande colpo per l’estate

Il club nerazzurro pianifica un grande colpo per la prossima estate: occhio al big che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid per l’Inter

La vittoria, non senza polemiche, contro la Fiorentina ha riportato il sorriso in casa Inter. Simone Inzaghi tiene in scia il Napoli, ora a -1, in attesa dello scontro diretto che andrà in scena il prossimo 2 marzo.

Un testa a testa che, pare evidente, durerà fino alla fine del campionato: il tricolore, d’altronde, resta una priorità per i nerazzurri. Dal campo al calciomercato, adesso si pensa proprio alla stagione 2025/26 che sarà caratterizzata da una piccola rivoluzione.

A partire dall’attacco e da Marko Arnautovic, autore del gol vittoria contro la Fiorentina: una prestazione che, tuttavia, non cambierà le cose. L’austriaco è in scadenza e il 30 giugno si ritroverà svincolato, l’Inter sta prendendo altre strade per potenziare l’attacco.

Discorso identico per Joaquin Correa, pure lui a scadenza e fuori dai piani di Simone Inzaghi. In attesa di capire se Taremi rimarrà o dirà addio dopo un solo anno, il grande ‘sogno’ resta sempre quello legato a Jonathan David, in uscita dal Lille.

Addio Atletico, torna in Italia: c’è l’Inter

Tra le potenziali novità più rilevanti, però, a sorpresa, si potrebbe parlare di centrocampo. Perché Kristjan Asllani è certo di salutare Milano. L’albanese, nel ruolo di vice Calhanoglu, ha deluso su ogni fronte: si ascolteranno offerte per il suo più che probabile addio alla ‘Beneamata’.

Così come non è da escludere un ritorno di fiamma del Bayern Monaco per lo stesso turco. Servirà, insomma, un grande colpo in quella zona del campo. Ed il grande colpo potrebbe essere Rodrigo De Paul, vecchio pallino nerazzurro che è in scadenza nel 2026 con l’Atletico Madrid di Diego Simeone e non rinnoverà il suo contratto.

L’argentino è stato più volte accostato al ritorno in Serie A: la dirigenza di Viale della Liberazione proverà a fare di tutto per rendere tutto ciò realtà. De Paul è arrivato a Madrid nell’estate 2021 dall’Udinese per 35 milioni di euro, diventando in breve tempo una pedina essenziale per il ‘Cholo’.

Inter-de Paul: cifre e dettagli

A questo punto, però, i ‘Colchoneros’ ascolteranno offerta per il centrocampista: davanti ad una cifra vicina ai 20 milioni – ad un anno dalla scadenza – il 30enne di Sarandi potrebbe cambiare casacca.

L’Inter dovrebbe fare anche i conti con l’ingaggio di De Paul, che all’Atletico guadagna 3,2 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante per quello che diventerebbe, certamente, uno dei nuovi uomini cardine della mediana nerazzurra.

Nonostante sia stato spesso e volentieri accostato all’addio all’Atletico Madrid quest’anno, De Paul ha comunque giocato tanto con la squadra di Simeone. 33 apparizioni tra campionato e coppe con 3 gol e 7 assist vincenti. Numeri che non possono non ingolosire l’Inter, che però è completissima a centrocampo. È stato appena preso Sucic dalla Dinamo Zagabria e per giugno l’obiettivo numero uno è Ricci del Torino.