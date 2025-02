Barella dopo Theo Hernandez: un’altra offerta choc del Como

Il centrocampista sardo è sicuramente uno dei punti fermi della formazione di Inzaghi. Ma il club lariano potrebbe lo stesso fare una proposta

Il Como ha piani molto ambiziosi. La proprietà dei lariani non ha mai nascosto la propria volontà di poter raggiungere dei traguardi importanti nel corso dei prossimi anni. Per farlo, naturalmente, si ha bisogno di giocatori di assoluta qualità. A gennaio c’è stato un tentativo per Theo Hernandez, con una proposta intorno ai 50 milioni di euro. Nessuna chiusura da parte del Milan, ma il francese ha gentilmente declinato.

Un rifiuto che non ferma assolutamente i lariani. Il Como durante il calciomercato estivo potrebbe essere una delle squadre più attive e chiudere operazioni importanti e di livello. Gli occhi sono puntati su diversi giocatori, alcuni di altissimo spessore. A tal proposito, occhio a Nicolò Barella.

Calciomercato Inter: il Como pensa a Barella?

Il Como, ammesso che si salvi, ha intenzione di costruire una squadra molto forte. Già in questo calciomercato ha cercato di muoversi con calciatori importanti, a partire da Rashford e Hernandez senza, però, trovare alla fine un accordo. Naturalmente i programmi non cambiano e c’è l’intenzione di provare a piazzare delle operazioni di grido. In tal senso non è da escludere un tentativo per Barella.

Como-Barella: perché l’operazione sarebbe impossibile

Partiamo da un presupposto: ad oggi l’ipotesi Barella al Como è solo fantamercato. I lariani non hanno sciolto i dubbi su come si muoveranno in estate, e questo complica ancor di più qualsiasi previsione. Naturalmente l’ambizione, come la forza economica della proprietà indonesiana dei fratelli Hartono, è conosciuta e quindi un tentativo vero e concreto per il vice-capitano interista non è affatto da escludere.

I 50 e passa milioni messi sul piatto per Hernandez potrebbero magari essere riproposti all’Inter per Barella. Un affare davvero complicato, anzi impossibile da portare a termine per diversi motivi. Il principale è che i nerazzurri non vogliono privarsi del centrocampista, a maggior ragione per una cifra simile. E poi, come successo per il giocatore del Milan, appare decisamente impensabile un’apertura di Barella al trasferimento.

Barella è un ex Como

Sicuramente il Como per Barella rappresenta un ‘dolce’ ricordo, dato che ci giocò giovanissimo da gennaio a giugno 2016, in prestito dal Cagliari. In tutto 16 presenze, tutte nel campionato di Serie B.

Inter: Barella resta un punto fermo

A prescindere da qualsiasi interesse dei club per Barella, il centrocampista resta un punto fermo dell’Inter e difficilmente i nerazzurri si priveranno del giocatore nella prossima sessione di calciomercato. A meno, ovviamente, di una proposta davvero irrinunciabile.