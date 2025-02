Inter, decisione presa: nelle prossime ore firma lo svincolato

Il calciomercato è chiuso, ma i movimenti non si fermano assolutamente qui. Nel giro di poco tempo si potrebbe chiudere un colpo importante

Non si fermano i movimenti di calciomercato. La sessione si è chiusa da qualche giorno, ma sono molte le squadre al lavoro per magari andare a completare la rosa e presto si potrebbe chiudere un colpo a zero. La trattativa è assolutamente ben impostata e nel giro di poco tempo si attende la chiusura.

L’operazione è stata impostata nelle scorse ore e, a meno di clamorose sorprese, il giocatore dovrebbe firmare il contratto e mettersi subito a disposizione del tecnico per dare una mano alla squadra. Un arrivo che riguarda indirettamente anche l’Inter e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per cercare di capire i dettagli dell’accordo e come cambierà il cammino da parte della squadra con il suo arrivo.

Calciomercato: colpo a sorpresa, i dettagli

Lo Scudetto e la salvezza in questo momento si giocheranno con i dettagli e un movimento di calciomercato ad oggi potrebbe cambiare completamente le sorti della corsa. La trattativa è praticamente ben impostata e a questo punto si attende solamente la fumata bianca per consentire al giocatore di essere in campo già in questo weekend,

Mercato: Keita al Monza, i dettagli dell’accordo

Keita è pronto a tornare in Serie A. Il centravanti, dopo essere stato accostato a diverse squadre, ha deciso di accettare la proposta del Monza. La situazione dei brianzoli non è sicuramente delle migliori e per questo motivo e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se l’attaccante potrà dare una svolta importante alla stagione oppure no.

Naturalmente non sarà un compito semplice visto che ci vorrà del tempo per ritornare in condizione e, quindi, magari Nesta non lo potrà avere pienamente a disposizione sin da subito, ma l’obiettivo del Monza è sicuramente quello di poter averlo in panchina già contro il Lecce.

Un aiuto molto importante visto che il calciatore in passato ha dimostrato di poter avere qualità e quindi potrebbe davvero fare la differenza soprattutto in una lotta salvezza come quella attuale.

Keita contro l’Inter?

Il 9 marzo c’è l’Inter per il Monza e i brianzoli per quella sfida potrebbero decidere di dare spazio a Keita magari sin dall’inizio per sfruttare l’ormai classica legge dell’ex.