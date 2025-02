Catastrofe Inter, mancata iscrizione al campionato: tutta la verità

Il tema bilancio in casa nerazzurra tiene banco ormai da diverso tempo. E nelle ultime ore è uscito un retroscena davvero molto interessante

Il servizio di Report sulla situazione economica dell’Inter ha fatto sicuramente molto discutere. Sui social diversi tifosi subito dopo l’inchiesta messa in onda dalla trasmissione avevano chiesto punti di penalizzazione e addirittura la radiazione da parte del club nerazzurro proprio per quanto uscito fuori. Una vicenda che ha fatto sicuramente molto discutere e che in futuro possa continuare a tenere banco.

Nelle ultime ore, però, sono uscite dichiarazioni molto importanti anche sul futuro dell’Inter. Parole che fanno un punto della situazione e analizzano nei dettagli il quadro economico del club nerazzurro. La speranza dei tifosi è che nei prossimi mesi si possa avere dei risultati importanti anche attraverso la sostenibilità richiesta da Oaktree.

Inter e la situazione economica

La situazione economica dell’Inter in questo momento non preoccupa. Nonostante il servizio di Report, il quadro complessivo è assolutamente sotto controllo. L’arrivo di parte di Oaktree sta portando una maggiore tranquillità e questo consente di guardare con maggiore fiducia anche al futuro.

L’analisi di Bellinazzo

Il punto in casa Inter lo ha fatto Bellinazzo. Il giornalista de Il Sole 24 Ore ai microfoni di TeleLombardia ha analizzato la situazione economica dei nerazzurri dando sicuramente delle buone notizie ai tifosi. “Secondo me le affermazioni di Report non sono assolutamente esatte – ha confermato l’esperto – in passato ci sono state problematiche dovute anche al Covid, ma le perdite ora sono state coperte per il 90%“.

Per Bellinazzo questo ha portato il club “a mettersi in condizione di iscriversi al campionato rispettando le regole e non essere sull’orlo del fallimento. In generale è normale che bisogna mettere in campo delle regole più stringenti, ma se guardiamo in casa Inter, i parametri sono assolutamente rispettati e questo lo si può dire sia in Italia che in Europa“.

Parole che confermano come l’Inter rispetta le regole e non c’è nessun rischio di fallimento. Una buona notizia per i tifosi, che sperano in futuro roseo e ricco di successi.

La strategia di Oaktree

La strategia di Oaktree è molto chiara sin dall’arrivo. La proprietà americana è solida e proverà ad ottenere dei risultati importanti attraverso anche una gestione economico-finanziaria piuttosto sostenibile. Un compito non semplice, ma la strada intrapresa fino ad oggi è sicuramente quella giusta.