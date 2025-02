L’inchiesta travolge l’Inter: “50 punti di penalizzazione”

L’ultima puntata di ‘Report’ si è scagliata in modo molto duro contro il club nerazzurro e c’è una richiesta molto pesante per via della Liberazione

Il pareggio in extremis contro il Milan ha salvato in parte la domenica dei tifosi nerazzurri. Sicuramente ci si aspettava molto di più soprattutto nel primo tempo. Ma la vera ‘bastosta’ è forse arrivata in serata durante la trasmissione di Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci è ritornato sul tema calcio e debiti soffermandosi sulla situazione in casa Inter.

Una inchiesta che per molti ha rappresentato una sorta di vero e proprio scandalo. Sui social i tifosi si sono scatenati chiedendo delle sanzioni pesantissime nei confronti dell’Inter. Bisogna dire che su questo la FIGC ha avuto sempre una posizione molto chiara, che lo stesso Gravina ha confermato nel corso della trasmissione. Nonostante ciò, sui social in molti si sono scatenati e scagliati contro il club di via della Liberazione.

L’inchiesta di Report

Report è ormai da tempo che si sta soffermando sui presunti illeciti presenti nel mondo del calcio. In passato i fari della trasmissione erano stati accesi sulla Juventus, ora nell’ultima puntata si sono trasferiti sull’Inter e sulla possibilità di essersi iscritta al campionato anche senza le necessarie garanzie. Un qualcosa che ha fatto scatenare i tifosi, ma sulla quale non sembra esserci molto da investigare.

Inter e l’iscrizione al campionato: la posizione della FIGC

L’inchiesta di Report ha riportato alla luce alcuni passaggi che potrebbero alla possibilità di una iscrizione irregolare al campionato da parte dell’Inter. Ma i fatti portati alla luce dalla trasmissione sono stati immediatamente smentiti dalla FIGC. La Federazione su questo ha sempre avuto una posizione ben chiara ribadendola anche al programma di Ranucci.

Intercettato dai microfoni di Report, infatti, Gravina ha smentito qualsiasi illecito confermando che “l’Inter si è iscritta in modo regolare come le altre squadre“. La Federazione ha, così, rigettato al mittente le accuse avanzate dalla trasmissione sottolineando che tutte le norme sono state rispettate.

Nonostante questo, non sono mancate le critiche nei confronti dell’Inter da parte dei tifosi delle altre squadre chiedendo delle dure sanzioni a partire da 50 punti di penalizzazione.

Sui social tifosi contro l’Inter

Il servizio di Report ha portato diversi tifosi a scagliarsi contro il club nerazzurro. C’è chi ha parlato di retrocessione automatica e chi di almeno 50 punti di penalizzazione. Non sono mancate naturalmente le critiche alla FIGC e a Gravina sottolineando di aver nascosto quanto fatto dall’Inter solo per farla iscrivere al campionato.