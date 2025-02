Decisione presa sul nuovo allenatore: Marotta ‘copia’ la Juve

La rivalità tra nerazzurri e bianconeri è assolutamente risaputa, ma alcune scelte fatte a Torino sono state riportate anche a Milano

L’Inter in questi anni sta diventando una realtà molto solida non solo nel panorama italiano. I nerazzurri anche a livello europeo sono riusciti ad acquisire una immagine importante e questo rappresenta sicuramente una buona notizia per tutto l’ambiente del club. E l’edizione odierna di Tuttosport ripercorre un po’ gli ultimi anni della squadra e alcune scelte che sono state definite simili a quelle fatte dalla Juventus.

C’è sicuramente una differenza importante in termini di strutture (stadio su tutte), ma in generale possiamo parlare di una squadra che è sempre diventata sempre più solida e ha come obiettivo quello di essere un punto di riferimento importante a livello nazionale e internazionale. E la presenza di Marotta ha permesso al club di costruire un ciclo importante e guardare al futuro con tanta fiducia.

L’Inter e la strategia di Marotta

L’Inter ha adottato una strategia molto chiara con l’arrivo di Beppe Marotta. L’attuale presidente ha deciso di dare vita ad un ciclo vincente affidandosi prima ad un tecnico di assoluto livello come Conte e poi portare in panchina un allenatore aziendalista del livello di Inzaghi. Sappiamo molto bene come il piacentino, a differenza del leccese, sposa alla perfezione il modo di lavorare da parte di Oaktree e quindi di puntare sui giovani.

Le prossime mosse di Marotta

Marotta non ha sicuramente intenzione di fermarsi qui. Il presidente nerazzurro ormai da tempo sta lavorando per portare l’Inter ad avere uno stadio di proprietà. I contatti con il Comune vanno avanti e la speranza è che si possa comunque arrivare ad una fumata bianca per avvicinarsi ancora di più alla Juventus in tema di strutture.

L’altra novità riguarda l’Under 23. Dopo una riflessione importante, l’Inter ha deciso di sciogliere i dubbi anche in questo caso e confermare la volontà di puntare su giovani. Lo stadio è stato trovato (Monza), le basi anche. Ora si attende il fallimento di una squadra in Serie C (e le possibilità ci sono ndr) per andare a iscriversi e iniziare questa nuova avventura.

Una scelta che si sposa alla perfezione con la nuova linea di Oaktree: puntare sui giovani di prospettiva e magari farli crescere anche in casa. E sappiamo molto bene come Inzaghi riesce alla perfezione a lavorare con i giovani.

L’Inter vuole diventare un punto di riferimento

L’Inter ha intenzione di diventare un punto di riferimento a livello nazionale. Lo stile Juventus è ormai quello che i nerazzurri hanno deciso di seguire e possiamo dire che le scelte fatte vanno nella strada giusta.