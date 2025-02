Affare chiuso, dall’Inter al Milan: Fabrizio Romano conferma tutto!

I nerazzurri e i rossoneri per diversi tempo si sono contesi un obiettivo. Alla fine l’ha spuntata un club: l’annuncio dell’esperto di calciomercato

Inter e Milan si sono sfidate sul calciomercato. La storia delle due squadre è piena di duelli o di passaggi da una sponda all’altra della città meneghina non senza polemiche. E anche nelle scorse settimane c’è stato un importante testa a testa per un calciatore. Stiamo parlando di un profilo di assoluto talento e che poteva consentire al club di fare un salto importante di qualità.

Un duello che ha visto una squadra avere la meglio. Un retroscena di calciomercato confermato da Fabrizio Romano. L’esperto di calciomercato ai microfoni di Viva El Futbol ha svelato che entrambe le squadre hanno fatto un pensierino al calciatore durante la sessione invernale. Una idea concreta che per un club non è stata possibile trasformare in realtà a causa di alcune uscite mancate e questo ha permesso all’altra di avere il via libera.

Calciomercato: duello Inter-Milan, chi l’ha spuntata

Inter e Milan in passato sono stati artefici di diversi duelli di calciomercato. Una sfida che, stando alle ultime indiscrezioni, è avvenuta anche nell’ultima sessione invernale. I due club hanno avuto un obiettivo comune e alla fine solamente uno è riuscita a spuntarla grazie a dei piccoli intoppi nelle uscite della rivale.

Mercato: niente Inter, ha firmato con i rossoneri

Il nome in questione è quello di Joao Felix. Il portoghese era un profilo che piaceva molto a Simone Inzaghi per rinforzare il reparto offensivo. Ma, come spiegato in più di un’occasione, i nerazzurri non si muovevano senza uscite e questo non ha permesso di piazzare il colpo lusitano in attacco.

“L’Inter era su Joao Felix, aveva fatto più di un pensierino – l’ammissione di Fabrizio Romano a Viva El Futbol – i nerazzurri avevano mostrato interesse anche per Asensio, ma non riuscivano a cedere Arnautovic e Correa“. Due mancate partenze che quindi non hanno permesso a Marotta di di chiudere una operazione in attacco.

Il passo indietro obbligato di nerazzurri ha consentito ad altre squadre di poter portare a termine questi due affari. Joao Felix è andato al Milan e Asensio all’Aston Villa.

Asensio idea per il futuro?

Se per Joao Felix sembra impossibile pensare ad un suo arrivo in nerazzurro in estate, Asensio rappresenta una idea da considerare per il futuro visto che l’Aston Villa difficilmente lo riscatterà.