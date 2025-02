Batosta Thuram: notizia tremenda per Inzaghi

Brutte notizie per quanto riguarda il francese. Il giocatore continua ad essere alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina

La convocazione e l’ingresso in campo contro la Juventus sembravano aver fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo sulle condizioni di Thuram, ma purtroppo non è assolutamente così. Come evidenziato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la caviglia del giocatore continua a fare male e per questo motivo ad Appiano Gentile si è deciso di adottare una sorta di linea prudente per non aggravare ancora di più la situazione.

Inzaghi spera che dallo staff medico possano arrivare delle buone notizie. Ma la partita contro il Napoli è sempre più vicina e per questo motivo non ci si vuole prendere dei rischi inutili. Il calciatore rientrerà a disposizione solamente una volta che ha recuperato pienamente dal problema fisico.

Inter: le condizioni di Thuram

Da Appiano Gentile non arrivano delle buone notizie per quanto riguarda Thuram. La presenza contro la Juventus sembrava aver portato il giocatore a superare in modo definitivo il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina, ma in realtà non è così. L’articolazione continua a fare male e il francese ha iniziato un lavoro a parte per smaltire il prima possibile l’infortunio e ritornare a disposizione nel minor tempo possibile.

I tempi di recupero del francese

Ancora non si ha un quadro chiaro sui tempi di recupero del francese. Secondo la Rosea, Thuram continuerà a lavorare a parte anche nei prossimi giorni per smaltire il problema alla caviglia. Rientrerà in gruppo solamente una volta che non sentirà dolore e quindi ad oggi non è assolutamente possibile fare una previsione.

Il tempo per smaltire il tutto entro sabato c’è, ma attenzione anche alla possibilità di farlo lavorare con calma e non prendersi dei rischi inutili. La sfida contro il Napoli è sempre più vicina e presentarsi senza Thuram non sarebbe una buona notizia. Per questo motivo ad Appiano Gentile c’è l’ipotesi di un ritorno in gruppo solamente settimana prossima.

Le decisioni saranno prese insieme allo staff medico a ridossi di sabato. Oggi e domani Thuram continuerà a lavorare a parte per smaltire il dolore alla caviglia. Poi venerdì si farà la scelta definitiva se convocarlo per la sfida contro il Genoa oppure lo si lascerà a riposo in ottica Napoli.

Inter-Genoa, chi al posto di Thuram

La scelta del sostituto sembra essere praticamente fatta. La Gazzetta conferma che contro il Grifone Inzaghi dovrebbe dare spazio a Correa al fianco di Lautaro in caso di forfait di Thuram.