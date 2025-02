Perisic e il ritorno all’Inter: accetta contratto annuale

Il croato sta dimostrando di poter ancora essere decisivo e per questo motivo si parla dell’opportunità di un suo approdo in nerazzurro

Due gol alla Juventus tra andata e ritorno e prestazioni dl altissimo livello. Nonostante non sia più giovanissimo, Perisic sta dimostrando di poter fare ancora la differenza soprattutto se gestito nel modo giusto. L’esperienza con il PSV serviva giusto a far vedere le sue qualità e il contratto in scadenza al termine della stagione lo potrebbe portare ad essere un profilo molto ambito anche dagli altri club.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che la stagione è lunga. Ma l’idea di un suo ritorno in nerazzurro non è assolutamente da escludere a priori. Già in passato era stato accostato al club interista senza, però, affondare il colpo. E chissà che le cose la prossima stagione non potrebbero cambiare.

Perisic di nuovo all’Inter: Inzaghi dice sì

Il ritorno di Perisic sarebbe accolto con soddisfazione da Simone Inzaghi. La duttilità del croato potrebbe davvero dare una mano importante al tecnico nerazzurro. Naturalmente deve essere gestito con attenzione, ma un suo arrivo dovrebbe consentire al club di avere in rosa un giocatore di esperienza e di assoluto spessore per provare a centrare gli obiettivi.

Ostacolo Oaktree

L’ipotesi Perisic all’Inter potrebbe essere accolta con soddisfazione sia da Inzaghi che dallo stesso giocatore. Non è da escludere che possa essere anche il calciatore a proporsi ai nerazzurri. Ma ci sarà da battere il muro di Oaktree, che, come sappiamo, non vede di buon occhio operazioni per calciatori ultratrentenni. In questo caso ultrantrentacinquenni…

Il croato non rientra nel range della proprietà nerazzurra e difficilmente darà il via libera ad un affare simile. Naturalmente non è da escludere che si possa fare una eccezione perché parliamo di un calciatore molto legato all’ambiente interista e quindi sposerebbe in pieno il progetto.

Perisic-Inter: fumata bianca ad una sola condizione

Ivan Perisic, quindi, potrebbe tornare all’Inter solo in caso di via libera da parte di Oaktree. La proprietà americana fino ad oggi ha tenuto una linea molto rigida e vedremo se ci saranno delle eccezioni, oppure se anche il ritorno del croato resterà una semplice ipotesi.