Probabili formazioni Inter-Genoa: Inzaghi fa una scelta molto rischiosa

Il match contro il Grifone nasconde molto insidie per i nerazzurri. E il tecnico piacentino è deciso a compiere una decisione destinata a far discutere

L’Inter in campo contro il Genoa alle 20:45. È il primo match di un tour de force importante in casa Inter. Martedì, infatti, si ritornerà in campo per i quarti di Coppa Italia. Poi a marzo nel giro di 15 giorni il Napoli (sabato 1), l’andata con il Feyenoord (mercoledì 5), il Monza (sabato 8), il ritorno con gli olandesi (martedì 11) e l’Atalanta (domenica 16).

Un calendario fitto, ma ad Appiano Gentile si continua a pensare partita dopo partita. Una scelta che viene confermata anche dalle scelte che Inzaghi ha intenzione di fare contro il Genoa. Alcune mosse rischiose, alle quali l’allenatore non ha intenzione di rinunciare nonostante il match contro il Napoli sia alle porte. Vedremo naturalmente se le decisioni saranno ripagate oppure alla fine costeranno molto caro ai nerazzurri.

Le scelte ‘rischiose’ di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi non ha intenzione di risparmiare i cosiddetti giocatori a rischio. A meno di clamorose sorprese, infatti, contro il Genoa saranno schierati i tre diffidati. Un rischio importante perché giocare contro il Napoli senza uno tra Bastoni, Barella e Mkhitaryan sarebbe molto pesante. Ma la volontà dell’allenatore è quella di pensare partita dopo partita e schierare la migliore formazione.

Inter: il possibile undici contro il Genoa

La novità più importante rispetto alle ultime uscite è sicuramente in porta. L’infortunio di Sommer porta all’esordio dal primo di Martinez proprio contro la squadra che gli ha permesso di farsi notare. Davanti a lui, come precisato in precedenza, non sono attese particolari novità. Pavard in vantaggio su Bissek con Acerbi e Bastoni che vanno a completare il terzetto difensivo.

Anche a centrocampo non ci aspettiamo sorprese. Dumfries preferito a Zalewski mentre a sinistra scelta obbliga con Dimarco visto che Carlos Augusto è out per infortunio. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan vanno a comporre la linea mediana. Panchina, quindi, per Frattesi.

In attacco niente da fare per Thuram. Il francese resta a riposo per il problema alla caviglia. Spazio a Correa al suo posto con Lautaro inamovibile.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

Inter (3-5-2): Martinez J.; Pavard, Acerbi, Bastoni A.; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All. Inzaghi S.

Squalificati: –

Indisponibili: Di Gennaro, Sommer, Thuram, Carlos Augusto

Diffidati: Barella, Bastoni A., Mkhitaryan

Genoa (3-4-2-1): Leali; de Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Masini, Frendrup, Martin; Messias, Miretti; Pinamonti. All. Vieira

Squalificati: –

Indisponibili: Thorsby, Badelj, Vitinha, Ahanor

Diffidati: Martin