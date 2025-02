Inzaghi è nei guai: un altro infortunio dopo Thuram

Piove sul bagnato ad Appiano Gentile. Non solo il francese, un secondo giocatore si è fermato ed ora le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

Non è un periodo facile in casa Inter. La sconfitta contro la Juventus, come raccontato, ha segnato molto l’ambiente e anche dall’infermeria non arrivano delle buone notizie. Thuram è alle prese ancora con la caviglia dolorante e la sua presenza contro il Genoa è a forte rischio. Ma c’è anche un secondo giocatore da valutare almeno per la partita di sabato.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nella sfida contro la Juventus ha rimediato una forte contusione al polpaccio e nella giornata di ieri si è allenato a parte per smaltire l’infortunio. La speranza di Inzaghi è quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile. Ma visto che il praticamente alle porte non ci si prenderà nessun rischio. Ritornerà in campo solamente una volta smaltito il problema.

Ancora un infortunio: le condizioni

Le condizioni del giocatore dovranno essere valutate nei prossimi giorni. Se per Thuram le speranze di recupero sono quasi pari a zero per la sfida contro il Genoa, Inzaghi spera che la situazione di Carlos Augusto possa essere differente e magari lo si avrà in panchina. I dubbi saranno sciolti comunque solamente a ridosso della partita di sabato.

Inter, le ultime su Carlos Augusto

