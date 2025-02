Inter, Calhanoglu più soldi: il grande colpo che ha in mente Oaktree

Il regista turco potrebbe dire addio davanti ad una grande offerta: nome clamoroso per sostituirlo, tutti i dettagli

Non può, né deve essere messa in dubbio l’importanza di Hakan Calhanoglu nello scacchiere nerazzurro. Il centrocampista turco, nonostante non stia vivendo la sua più brillante stagione, resta una pedina fondamentale per Simone Inzaghi.

Il 31enne di Mannheim, però, è evidente che stia vivendo un momento abbastanza complicato: non è chiaro se si tratti di una questione fisica o mentale, con le voci sul potenziale addio dell’ex rossonero che si fanno sempre più forti e pressanti in vista del calciomercato estivo. L’Inter, d’altro canto, ha sempre ribadito come il turco sia incedibile anche se le cose tra pochi mesi potrebbero cambiare.

La scorsa estate il Bayern Monaco si era fatto avanti nella speranza di convincere Marotta a cedere il regista nerazzurro. Nulla da fare, no grazie. Oggi la situazione potrebbe essere effettivamente cambiata: con una proposta convincente l’addio potrebbe consumarsi, in un’estate che rischia di presentare tantissimi cambiamenti alla rosa di Simone Inzaghi.

Post Calhanoglu da urlo: i dettagli

A parlare di un’operazione potenzialmente clamorosa è ‘TeamTalk’ che, nelle scorse ore, ha lanciato la bomba di mercato. Su Calhanoglu sarebbe forte e concreto l’interesse di un club di Premier League, pronto ad avanzare un’offerta importante per l’ex milanista.

Il Newcastle ha chiesto informazioni per l’eventuale trasferimento estivo del 31enne: oltre ai ‘Magpies’, però, vi sarebbero società di Saudi Pro League, Bayern Monaco (in pole position) ed un’altra inglese. In scadenza con il club meneghino il 30 giugno 2027, Calhanoglu viene valutato dall’Inter intorno ai 40/45 milioni di euro. Una cifra importante sulla quale si potrebbe lavorare al termine dell’attuale stagione.

Ma, alla fine, chi arriverebbe al suo posto? C’è un nome che stuzzicherebbe parecchio Marotta e Ausilio e che viene considerato perfetto al posto del turco: Sandro Tonali. Pare infatti che vi sia già l’ok di Oaktree ad un grande investimento: lo scambio – calhanoglu più cash – pur di arrivare al turco. Da un ex milanista all’altro.

Tonali all’Inter, la verità: cifre e dettagli

Dal punto di vista economico il colpo Tonali sarebbe un investimento corposo. Oltre a ciò che deriverebbe dall’addio di Hakan, Oaktree metterebbe sul piatto 25-30 milioni di euro per riportare l’ex Brescia e Milan in Italia.

Un’operazione comunque complicata. E non poco. Calhanoglu – 26 presenze con 6 gol e 3 assist vincenti tra campionato e coppe, attualmente guadagna 6,5 milioni di euro a stagione in maglia nerazzurra. Diverso il discorso economico che riguarda Tonali e il Newcastle. In Inghilterra infatti il centrocampista italiano – sotto contratto fino all’estate 2028 – guadagna ben 7 milioni di euro netti più 2 di bonus.

Una cifra importantissima e, evidentemente, lontana dai parametri imposti da Oaktree per il monte ingaggi: praticamente lo stesso stipendio che il solo Lautaro percepisce oggi in maglia nerazzurra. Tonali, in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in maglia bianconera, ha racimolato dopo il ritorno dalla squalifica per calcioscommesse, 31 apparizioni con 3 reti e 2 assist. Un possibile tradimento al Milan, il suo, che sarebbe clamoroso.