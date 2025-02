Si ribalta tutto: “L’Inter ha preso un grande portiere”

Il tema estremo difensore ad Appiano Gentile tiene banco da diverso tempo. Le prestazioni di Sommer non sono sempre state convincenti

Il contratto in scadenza nel 2026, l’età che non rientra nei parametri e prestazioni non proprio esaltati portano Sommer sulla possibile lista dei partenti per la prossima stagione. Siamo ancora nel campo delle ipotesi e la strada per luglio è molto lunga. Ma l’estremo difensore è in forte bilico, anche perché l’Inter avrebbe individuato già il suo sostituto.

Anche in questo caso siamo nel campo delle ipotesi e i dubbi saranno sciolti solamente al termine della stagione. Di certo il tema portiere terrà banco ancora per diverso tempo ad Appiano Gentile. La conferma di Sommer per la prossima annata non è certo considerato quanto detto prima. Molto dipenderà dalle sue prestazioni, ma anche dalle garanzie che darà il sostituto a partire da qui fino all’ultima giornata di campionato.

Inter e il sostituto di Sommer

Si è parlato di Carnesecchi, Donnarumma, ma il sostituto di Sommer l’Inter lo potrebbe avere in casa. Le prestazioni di Martinez contro Genoa e Lazio non sono passate inosservate a Massimo Mauro. L’ex Juventus ai microfoni di Mediaset ha affermato che i nerazzurri “hanno trovato un gran portiere e sarà difficile metterlo fuori”.

Martinez sta confermando le aspettative

Non è stato una prima parte di stagione positiva per Martinez. Il poco spazio aveva fatto ipotizzare ad un portiere non all’altezza del club nerazzurro. Sicuramente le prestazioni di Sommer non sempre sono state perfette e, di conseguenza, la scelta di Inzaghi non puntare su di lui aveva portato i tifosi ad avere un po’ di dubbi sull’ex Genoa.

Tanto che la notizia dell’infortunio dell’elvetico era stata vista come una sorta di tegola in casa Inter. Poi due partite senza prendere gol e alcuni interventi importanti hanno fatto cambiare a tutti idea. Martinez ha confermato quanto fatto vedere ad Appiano Gentile in tutti gli allenamenti. Prestazioni importanti e qualità indiscutibile.

Possiamo dire che l’Inter è in buone mani e la speranza è che Martinez possa continuare così visto che toccherà a lui giocare contro il Napoli. E poi vedremo se al rientro di Sommer sarà lo svizzero a rientrare tra i pali oppure gli spetterà un po’ di panchina.

Martinez il nuovo numero uno?

Le prestazioni di Martinez potrebbero portare l’Inter a puntare su di lui a partire dalla prossima stagione. Vedremo cosa dirà il campo nelle prossime settimane e se ci potrà essere questa possibilità per lo spagnolo. Restano nel mirino, comunque, sia Donnarumma che e Carnesecchi.