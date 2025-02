Thuram e non solo, niente Napoli-Inter: torna dopo la sosta

Brutte notizie in casa nerazzurra. La situazione infortunio continua a preoccupare molto Appiano Gentile. Il punto della situazione

Piccola emergenza in casa Inter a causa dei diversi infortuni registrati in queste ultime giornate. Da Thuram a Sommer passando per Carlos Augusto e Zalewski. Sono diversi i giocatori ancora ai box per i diversi problemi fisici e quindi c’è un po’ di preoccupazione in vista della sfida contro il Napoli. La trasferta del Maradona rappresenta sicuramente un crocevia molto importante per il resto della stagione e Inzaghi spera di poter recuperare quasi tutti.

I prossimi giorni in questo senso saranno fondamentali per avere un quadro più chiaro. La speranza di Inzaghi è quella di poter riuscire a contare almeno alcuni di questi. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida e vedremo alla fine chi riuscirà a recuperare oppure no.

Inter e il tema infortuni

Il tema infortuni in casa Inter continua a tenere banco. Se per Sommer il recupero contro il Napoli è praticamente impossibile, gli altri sono da valutare. La situazione è da valutare giorno per giorno e anche Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi.

“Thuram sta lavorando a parte – ha confermato in conferenza stampa il tecnico – speriamo tra domani e dopodomani che possa rientrare in gruppo. Adesso non ci sono certezze: vedremo cosa succederà nei prossimi giorni“. Parole che sanno un po’ di pretattica considerato che sul francese sono maggiori le possibilità di vederlo in campo.

Thuram e non solo: il punto sugli infortunati

Sommer lo abbiamo analizzato in precedenza. Chi non riuscirà a rientrare a disposizione è anche Darmian. L’esterno ha avuto un risentimento ai flessori della coscia destra e lui ritornerà a disposizione solamente dopo la sosta. Una tegola importante per il tecnico nerazzurro considerando anche l’emergenza in quel ruolo.

Sugli esterni, infatti, sono da valutare anche Carlos Augusto e Zalewski. Entrambi si sono fermati nei giorni scorsi e per il momento non si sono allenati con il gruppo. Vedremo se alla ripresa degli allenamenti potranno rientrare con il resto della squadra oppure ancora si alleneranno a parte.

Ad oggi le possibilità di recupero maggiore sono per l’ex Monza. Ma, come precisato in precedenza, un quadro più chiaro lo si avrà solamente una volta ripresi gli allenamenti.

Inzaghi spera nel recupero

Simone Inzaghi spera nel rientro dei giocatori in vista della trasferta di Napoli. Altrimenti bisognerà fare i conti con una emergenza importante soprattutto sugli esterni.