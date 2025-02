Batosta Inzaghi prima di Napoli-Inter: salterà cinque partite

Brutte notizie per quanto riguarda il tecnico nerazzurro. Un giocatore non sarà a disposizione per le prossime sfide a causa di un infortunio

Nonostante l’infermeria di Appiano Gentile si sta svuotando, la situazione in determinati ruoli in casa Inter è assolutamente di emergenza. Contro il Napoli saranno solamente due gli esterni a disposizione considerando che Carlos Augusto, Zalewski e Darmian sono ai box per infortunio. E insieme a loro niente convocazione anche per Sommer.

E per uno degli indisponibili le notizie non sono assolutamente positive. Lo stop previsto è almeno di 20 giorni e quindi saranno cinque le partite che il calciatore è costretto a saltare. Una vera e propria batosta per Inzaghi in un momento della stagione dove ogni punto inizia ad essere decisivo. Naturalmente la speranza del tecnico è che magari possa recuperare leggermente prima, ma la sensazione è che difficilmente si potrà avere un rientro anticipato.

Inter: brutte notizie per Inzaghi, lungo stop

La vittoria in Coppa Italia ha sicuramente consentito all’Inter di portare a casa la soddisfazione del passaggio in semifinale e del nuovo derby contro il Milan, ma resta anche l’amaro in bocca per l’infortunio di Darmian. L’esterno si è fermato un problema muscolare e purtroppo dagli esami non arrivano notizie positive. Per lui uno stop almeno di 20 giorni e un rientro dopo la sosta.

Inter: quali partite salta Darmian

L’infortunio di Darmian non è assolutamente una buona notizia per Inzaghi. Il terzino, infatti, si è fermato dopo Zalewski e Carlos Augusto e per questo motivo c’è un po’ di emergenza sugli esterni. Ad oggi a disposizione solamente Dumfries e Dimarco con Inzaghi che è pronto a valutare anche il cambio modulo e un passaggio al 4-4-2 contro il Napoli in caso di un ulteriore intoppo sulle fasce.

Per l’esterno numero 36 gli esami hanno confermato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. Questo significa almeno 20 giorni di stop per superare definitivamente il problema e un rientro a fine marzo per la partita contro l’Udinese. Non sicuramente una buona notizia considerando l’emergenza che c’è in quel ruolo.

Quindi, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, Darmian non sarà a disposizione per il doppio confronto con il Feyenoord in Champions League oltre che per le sfide in Serie A contro Napoli, Monza e Atalanta.

L’ipotesi 4-4-2

Per il momento si attendono di conoscere i tempi di recupero di Zalewski e Carlos Augusto prima di prendere delle decisioni. Ma l’ipotesi di un passaggio al 4-4-2 in caso di emergenza è assolutamente possibile.