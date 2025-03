Infortunio Dimarco, Inzaghi nei guai: “È pesante”

Brutte notizie per i nerazzurri. L’esterno si è fermato contro il Napoli per un guaio muscolare ed ora i suoi tempi di recupero dovranno essere da valutare

Piove sul bagnato in casa Inter almeno per quanto riguarda gli infortuni. L’infermeria ad Appiano Gentile continua ad essere piena e contro il Napoli si è fermato anche Dimarco. L’esterno si va ad aggiungere a Carlos Augusto, Zalewski e Darmian andando a confermare una piccola emergenza sulle corsie laterali. Ad oggi l’unico a disposizione è Dumfries e la speranza di Inzaghi è che ci possa essere almeno un recupero per il Feyenoord.

Intanto, però, c’è apprensione per le condizioni di Dimarco. Il giocatore nelle prossime ore potrebbe effettuare gli esami strumentali per capire meglio le sue condizioni. La speranza è che non si tratti di nulla di grave per rientrare subito a disposizione.

Le sensazioni non sono assolutamente positive, ma ad Appiano Gentile si preferisce non sbilanciarsi e solo dopo gli accertamenti medici si avrà un quadro più chiaro.

Inter: apprensione per le condizioni di Dimarco

Le condizioni di Dimarco tengono in apprensione l’Inter. L’esterno si è fermato per una contrattura ai flessori della coscia destra e si attendono le prossime ore per avere delle certezze. La speranza è che non sia nulla di grave. “Sarebbe un’assenza pesante – il commento di Costacurta ai microfoni di Sky Sport – è diventato uno dei 2-3 indispensabili di Inzaghi. Quando manca non vedo la qualità sull’esterno“.

I tempi di recupero dell’esterno

Al momento non si hanno certezze sul recupero di Dimarco. Ad Appiano Gentile si preferisce essere cauti e aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro. Le prime informazioni sono quelle di una contrattura ai flessori della coscia destra. La speranza di Inzaghi è quella di un recupero immediato anche in ottica Feyenoord.

Anche Dimarco subito dopo il match ha preferito non sbilanciarsi sulle sue condizioni. “Faccio fatica a dire qualcosa – ha precisato in conferenza stampa l’esterno dopo la sfida del Maradona – preferisco aspettare domani (oggi ndr) per vedere se sto meglio. Difficile dire se potrò recuperare per il Feyenoord“. Parole che sicuramente non tranquillizzano Inzaghi, che da Napoli aveva parlato di un indurimento.

Vedremo nelle prossime ore se da Appiano Gentile arriveranno delle risposte positive oppure le sensazioni negative saranno confermate. La speranza dei nerazzurri, vista anche l’emergenza in quel ruolo, è che ci possa essere un recupero immediato.

Infortunio Dimarco: 4-4-2 contro il Feyenoord?

L’infortunio Dimarco e le condizioni da valutare degli altri esterni potrebbero portare Inzaghi a optare per un 4-4-2 contro il Feyenoord visto che ci sarebbe solo Dumfries a disposizione sugli esterni. Ma il tempo per fare tutte le valutazioni c’è, quindi i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida.