Sta per scoppiare un ‘caso’ Dimarco? Spalletti a gamba tesa sulla corsa Scudetto

L’infermeria ad Appiano Gentile inizia a svuotarsi. Ma nei prossimi giorni potrebbe tenere banco la questione dell’esterno nerazzurro

In casa Inter è tempo di pensare al Feyenoord. La vittoria in rimonta contro il Monza ha permesso ai nerazzurri di conservare la vetta e il vantaggio su Napoli e Atalanta.

Ma ora ad Appiano Gentile si pensa al prossimo match di Champions League. Il successo in Olanda consente di guardare con fiducia al ritorno. Naturalmente bisognerà prestare la massima attenzione per non gettare alle ortiche l’ottimo risultato ottenuto la scorsa settimana.

I fari in questo momento sono puntati sull’infermeria di Appiano. Sommer è pronto a tornare dal 1′ in porta mentre in attacco possibile un turno di riposo per Lautaro. Per il resto dall’infermeria non dovrebbe ritornare nessuno. Zalewski punta al rientro tra i convocati contro l’Atalanta. Per Zielinski la situazione è molto più grave mentre resta da capire la situazione Dimarco.

Le condizioni di Dimarco

Dimarco è ancora alle prese con il problema accusato contro il Napoli. Di certo non sarà a disposizione per il match di Champions League. Poi nel corso della settimana si valuterà la possibilità di convocarlo contro l’Atalanta oppure riaverlo a disposizione subito dopo la sosta. Ma c’è una questione da valutare: ovvero la possibile mossa di Spalletti che potrebbe sconvolgere i piani di Inzaghi.

Spalletti lo convoca?

A prescindere dalla convocazione contro l’Atalanta, il CT starebbe valutando l’opportunità di chiamare Dimarco per i prossimi due match della Nazionale. Una mossa davvero sorprendente considerato che solitamente in questi casi si preferisce andare incontro ai club.

Il commissario tecnico avrebbe intenzione di puntare comunque su Dimarco per la doppia sfida contro la Germania, valida per i quarti di finale di Nations League. Naturalmente la presenza del terzino non è scontata soprattutto se non ci dovesse essere la convocazione contro l’Atalanta. Infatti, non si esclude la possibilità di un ritorno a Milano subito dopo l’arrivo a Coverciano.

Per il momento bisognerà attendere meglio cosa succederà nei prossimi giorni. Spalletti vuole muoversi in maniera indipendente dalle scelte di Inzaghi. Naturalmente ad Appiano Gentile sperano in una convocazione contro l’Atalanta, perché significherebbe aver messo alle spalle l’infortunio.

Inzaghi spera di recuperare Zalewski e Dimarco per Bergamo

Stiamo entrando in una fase di campionato decisiva e Inzaghi spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione. Zalewski e Dimarco potrebbero recuperare per Bergamo. Per Zielinski, invece, ci vorrà ancora del tempo. Stamane svolgerà gli esami.