Adesso è UFFICIALE: affare fatto tra Inter e Milan

La collaborazione tra rossoneri e nerazzurri prosegue senza sosta. E l’affare sembra essere davvero ad un passo dalla chiusura

Nonostante la rivalità in campo e tra le tifoserie, i rapporti tra Inter e Milan sono ottimi. Le due società da tempo collaborano per portare entrambi i club ad avere delle strutture adeguate. Un passaggio fondamentale per crescere ancora di più e arrivare al livello delle squadre estere.

Il gap tra le squadre italiane rispetto ai club stranieri è molto alto. L’unica che in questo momento si è mossa da tempo è la Juventus e i risultati, almeno dal punto di vista economico, si stanno vedendo.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Milan e Inter. Le due società meneghine si stanno muovendo in questi ultimi anni provare a seguire la strada del club bianconero. Un percorso non semplice, ma si è deciso di proseguire insieme con l’obiettivo di far crescere ancora di più i club.

Inter-Milan: è ufficiale l’affare

L’Inter e il Milan da tempo stanno lavorando insieme sulla questione stadio. Sappiamo come inizialmente si era pensato ad un progetto differente, ma alla fine si è optato per fare un percorso insieme ed ora si è davvero vicini ad arrivare alla fumata bianca. L’obiettivo da parte di entrambi i club è quello di rendere San Siro una specie di cittadella dello sport per portare i tifosi a consentire di vivere davvero una giornata speciale quando si andrà allo stadio.

L’annuncio di Marotta sul nuovo stadio

La situazione stadio è stata analizzata da Marotta ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Feyenoord. Il presidente nerazzurro ha confermato che l’Inter e il Milan hanno presentato una richiesta al Comune per andare a realizzare un nuovo stadio insieme.

“Sono stati risolti i cavilli che dovevano essere definite ed ora abbiamo presentato una richiesta per andare ad acquistare San Siro e gli spazi adiacenti – ha confermato Marotta – si tratta di un passaggio molto importante per le due squadre. La differenza l’ha fatta la determinazione del fondo Oaktree, che ha ritenuto importante questo asset che è lo stadio per rispetto del club, della città e dei tifosi“.

Una volta davvero importante per la città di Milano. L’obiettivo da parte dei due club è quella di dare vita “ad uno stadio nuovo che sia un po’ nel rispetto dei target degli impianti moderni”. Insomma, un passo importante anche per il futuro e per ridurre il gap con il resto d’Europa.

La trattativa con il Comune continua

La volontà di Inter e Milan è quello di creare uno stadio per portare i due club ad aumentare agli introiti. La trattativa con il Comune prosegue e l’offerta presentata nelle scorse ore rappresenta un passo importante per provare a chiudere questo affare nel minor tempo possibile.