Inzaghi perde Thuram: la notizia che non ci voleva

Il francese continua ad essere al centro di diverse voci tra calciomercato e infortunio. E l’ultimo aggiornamento non fa sorridere ai nerazzurri

Thuram è sempre più decisivo per l’Inter. Nonostante una caviglia non al meglio, Inzaghi continua a puntare molto su di lui e il francese sta ripagando la fiducia con prestazioni importanti. E il gol realizzato contro il Feyenoord è la conferma. Ma naturalmente il futuro del transalpino resta al centro di diverse voci.

Le qualità del giocatore non stanno passando inosservate e sono diversi i club che lo hanno messo nel mirino in ottica calciomercato estivo. Esiste una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che spaventa molto i tifosi nerazzurri e un club sarebbe pronto magari già nelle prossime settimane a sfruttarla per provare a chiudere un colpo importante. Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà capire anche cosa potrà succedere in futuro.

Calciomercato Inter: pronto l’assalto a Thuram

Secondo le informazioni di calciomercato.it, un club sarebbe pronta ad affondare il colpo per Thuram sfruttando anche la clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Una cifra non impossibile e che potrebbe portare il PSG a valutare la possibilità di andare a prendere il francese nella prossima sessione di calciomercato. Il transalpino piace da tempo ai parigini e già in passato avevano fatto un tentativo senza, per, riuscire a chiudere il colpo.

La posizione dell’Inter e del francese

Al momento l’Inter, però, non ha nessuna intenzione di privarsi di Thuram. I nerazzurri, infatti, si stanno muovendo in modo concreto per blindare il proprio giocatore con un nuovo accordo. L’idea di viale della Liberazione è quella di firmare il rinnovo prima dell’inizio del calciomercato estivo ed eliminare la clausola rescissoria proprio per evitare qualsiasi tentazione da parte dell’attaccante.

Bisogna anche sottolineare che da parte di Marcus non c’è alcuna intenzione di utilizzare la clausola per lasciare Milano. Lui all’Inter si trova bene e in passato ha ribadito la sua volontà di non utilizzare l’opzione presente sul suo contratto per andare via. Bisognerà, quindi, trattare con i nerazzurri per strappare l’attaccante a Inzaghi.

Da dire anche che il PSG in questo momento ha altre priorità. L’attacco, soprattutto dopo l’arrivo di Kvaratskhelia, è coperto e ci sono altri ruoli che necessitano di interventi. Per questo motivo sembra davvero difficile pensare ad un Thuram in Francia magari nei primi giorni della sessione estiva. Poi nel corso del calciomercato tutto è possibile.

Thuram per ora pensa solo all’Inter

Nonostante queste voci, il pensiero di Thuram in questo momento è rivolto solamente all’Inter. Il francese vuole aiutare i nerazzurri a raggiungere gli obiettivi prefissati e poi al termine del campionato si faranno tutti i ragionamenti del caso.