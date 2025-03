Scoppia il caso Zalewski: Inzaghi su tutte le furie

I nerazzurri proseguono la preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta. Intanto, però, non arrivano buone notizie per l’ex Roma

Ultimi giorni impegnativi per l’Inter prima della sosta. I nerazzurri contro l’Atalanta proveranno a chiudere nel migliore dei modi un periodo davvero intenso e ricco di partite. Uno stop che arriva nel momento giusto visto che il rush finale si preannuncia complicato visto i diversi impegni in calendario.

L’obiettivo da parte di Inzaghi è quello di poter recuperare tutti durante la sosta. Ad Appiano Gentile sono molti i giocatori che in questo momento sono out per infortunio o costretti comunque a stringere i denti (vedi Thuram) per aiutare i compagni. Quindi lo stop dovrebbe consentire agli acciaccati di poter smaltire il rispettivo problema e ripartire nella migliore condizione possibile. Ma c’è una questione che preoccupa molto il tecnico nerazzurro e riguarda le Nazionali.

Inter: la scelta della Polonia su Zalewski

Tra i giocatori ai box c’è anche Zalewski. Il polacco ha rimediato un risentimento muscolare al soleo e non ritornerà in campo prima della sosta. Almeno con l’Inter. Infatti, la sua Nazionale ha deciso di convocarlo a prescindere dall’infortunio, ed è molto probabile che ad Appiano Gentile non abbiano preso per nulla bene questa decisione.

Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie oraz mecze z Litwą (21.03) i Maltą (24.03). 🇵🇱⤵️ pic.twitter.com/DfRDBWWX8j — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 13, 2025

Zalewski convocato dalla Polonia, ma…

La scelta della Polonia sicuramente non è stata accolta benissimo dal club nerazzurro, in particolare da Simone Inzaghi. Sappiamo molto bene come le Nazionali rappresentino una grande incognita per i club, soprattutto in un periodo della stagione così delicato. Non è impossibile che qualche giocatore torni infortunato dalle partite con la squadra del proprio Paese. E il rischio aumenta per coloro che hanno già un problema come Zalewski.

Resta da capire se la decisione del ct polacco ha come obiettivo quello di verificare da vicino le condizioni di Zalewski, oppure è una convocazione a tutti gli effetti. In passato è successo che una nazionale magari ha chiamato il giocatore solo per farlo valutare dal suo staff medico e poi rimandato a casa. Di certo la speranza da parte di Inzaghi è quello di averlo a disposizione per consentirgli di recuperare nel migliore dei modi dal problema muscolare.

Sappiamo molto bene come per l’Inter si apre un periodo davvero intenso e ricco di partite. Avere a disposizione tutta la rosa consentirebbe naturalmente di ampliare le rotazioni e poter guardare con maggiore fiducia anche alla parte finale della stagione.

Zielinski non convocato dalla Polonia

Se per Zalewski si è deciso per una convocazione, non si può dire lo stesso per Zielinski. Il polacco è ai box a causa di una distrazione del gemello mediale della gamba destra. L’ex Napoli starà fuori per circa due mesi.