Follia Juve, chiamata all’Inter: “Scambio secco con Thuram”

Il momento tra le due squadre è completamente differente, ma una operazione di calciomercato in futuro non è assolutamente da escludere

Periodo opposto per Inter e Juventus. I nerazzurri si godono la bellissima vittoria contro l’Atalanta per lanciare un chiaro segnale in ottica Scudetto. Dall’altra parte c’è una squadra in grossa difficoltà. Una situazione che sta portando Motta ormai a un passo dall’esonero, ma soprattutto a bocciare le scelte fatte in estate da Giuntoli. L’ipotesi che sta prendendo piede alla Continassa è quella di una nuova rivoluzione della rosa.

I tifosi delle due squadre sui social aprono all’ipotesi di un affare tra i due club. C’è un giocatore a Bergamo che non ha convinto pienamente e sui social è stata lanciata una provocazione di uno scambio con Thuram. Al momento è una semplice idea dei supporters. Ma non è da escludere che il tutto possa diventare realtà.

Inter: c’è una bocciatura contro l’Atalanta

Nonostante una vittoria importantissima, non proprio tutto ha convinto in casa Inter. I tifosi hanno bocciato la prestazione di Davide Frattesi. Il centrocampista romano non è entrato nel migliore dei modi e il gol sbagliato nel finale ha confermato una serata difficile per il giocatore di Inzaghi. E sui social sono arrivati molti commenti negativi nei suoi confronti.

La provocazione dei tifosi: “Scambio Frattesi-Thuram”

La prestazione negativa di Frattesi sembra confermare un momento non facile per il giocatore. Il poco spazio trovato lo sta sicuramente segnando e questo magari influisce su delle performance non ai suoi livelli. I tifosi, però, sui social non lo hanno perdonato sottolineando che il centrocampista “ha perso la sua ultima occasione per dimostrare il suo valore“. Insomma, da parte loro la massima disponibilità a privarsi del giocatore.

In questo discorso si sono aggiunti anche i tifosi della Juventus, che provocatoriamente – e in modo sarcastico – hanno proposto uno scambio con Thuram la prossima stagione. Un attacco a Giuntoli visto che in molti a Torino non hanno condiviso la scelta di cedere giocatori come Fagioli, Rovella per andare a prendere sostituti che non hanno convinto.

Naturalmente al momento siamo nel campo delle provocazioni dei tifosi. Non c’è nessuna trattativa in corso o idea per questo scambio. Anche se Frattesi, come sappiamo, interessa molto alla Juventus.

Una cosa che molti sottovalutano ed è passata in sordina perché abbiamo vinto..la prestazione ed il gol sbagliato da #frattesi #AtalantaInter — Teo (@TeoInter83) March 17, 2025

Frattesi vattene — Mario Curcija (@MarioCurcija) March 17, 2025

Frattesi ha raggiunto definitivamente i livelli del miglior Gagliardini. Non era facile. Bravo lui. — Aureliano il Colonnello (@aureliano_il) March 16, 2025

#Frattesi ha perso l’ennesima occasione, e spero sia stata l’ultima, per dimostrare il suo valore! Ha sbagliato un gol che neppure mia mamma… — annabottelli (@annabottelli) March 16, 2025

Il punto è continuare a considerare forte Frattesi, (cosa che credete solo tu, sua nonna e speriamo la Roma) e poi tirare rutti clamorosi su Barella — rikyjeypynaz (@rykyjaypynaz) March 16, 2025

Frattesi sempre più lontano dall’Inter

A prescindere dalla provocazione dei tifosi, Frattesi è sempre più lontano dall’Inter. Le prestazioni del centrocampista non sempre sono all’altezza e il poco spazio a disposizione dovrebbe portare ad una separazione durante il calciomercato estivo.