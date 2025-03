Infortunio Lautaro, tifosi in ansia: l’annuncio dopo Atalanta-Inter

L’argentino è ritornato finalmente decisivo, ma ora c’è un po’ di timore per le sue condizioni dopo l’uscita contro l’Atalanta. Come sta il Toro

L’Inter ha finalmente ritrovato il vero Lautaro. Dopo una prima parte di stagione molto complicata a causa di una preparazione saltata, il periodo invernale ha permesso all’argentino di rientrare nella migliore condizione.

La gestione da parte di Inzaghi è stata perfetta ed ora i nerazzurri stanno contando su un giocatore completamente differente rispetto a quello che abbiamo visto fino a qualche mese fa. La strada resta comunque lunga e il prossimo periodo si preannuncia molto impegnativo tra Nazionale e club.

Intanto, però, tra i tifosi c’era un po’ di ansia per le sue condizioni. Lautaro è uscito malconcio contro l’Atalanta tanto che Dazn aveva parlato di una borsa del ghiaccio in panchina. Una notizia che aveva molto preoccupato considerato che già Thuram non è assolutamente in condizione a causa della caviglia.

Infortunio Lautaro, come sta il capitano

È bastata una borsa sul ghiaccio per far scattare l’allarme in casa nerazzurra. Solo questo conferma come Lautaro in questo momento è diventato fondamentale per la squadra di Inzaghi dopo un periodo non facile. Ma non c’è da preoccuparsi per le condizioni del capitano nerazzurro. La sostituzione era programmata e non ci sono assolutamente timori ad Appiano Gentile. Martinez ora raggiungerà l’Argentina e poi ritornerà a disposizione del proprio tecnico.

Le parole di Inzaghi sull’argentino

L’uscita di Lautaro e la borsa del ghiaccio ha portato Inzaghi a fare un piccolo punto sulle condizioni dell’argentino e tranquillizzare un po’ tutti. Non ci sono particolari preoccupazioni sulle condizioni dell’argentino e lo si attende dopo le sfide con l’Argentina per rimetterlo immediatamente al servizio del tecnico nerazzurro.

“Aveva speso tanto – le parole dell’allenatore nel post partita di Atalanta-Inter – chiaramente era tutto in programma. Solo che avevo già usato due slot e nel terzo volevo sostituire tre giocatori insieme. Siamo contenti per lui“. Insomma, un cambio ritardato e che ha permesso all’argentino di trovare la rete. Naturalmente questo ha portato ad affaticare un po’ muscoli e la borsa del ghiaccio è servita proprio a questo.

Ora la speranza da parte dell’Inter è che si superi l’ostacolo nazionale e Lautaro ritorni integro per una volata finale di stagione che si preannuncia davvero molto difficile. E per questo motivo si avrà bisogno davvero di tutti.

I numeri di Lautaro

In questa prima parte di 2025 i numeri di Lautaro sono sicuramente migliorati rispetto all’inizio della stagione. Sono 18 i gol complessivi messi a segno con 6 assist in 39 partite. E più del 50% di queste reti sono arrivate da gennaio in poi. Un segnale di come il Toro sia realmente tornato.