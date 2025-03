Tensione Inter, Correa fa imbestialire Marotta: cosa è successo

La trasferta di Bergamo era molto sentita anche dai dirigenti nerazzurri. E nel mirino di Marotta è finito l’attaccante argentino

Il pareggio del Napoli contro il Venezia ha sicuramente alzato ancora di più le motivazioni in casa Inter. Nei nerazzurri c’era la consapevolezza di non poter sbagliare nella trasferta di Bergamo per lanciare un segnale molto chiaro a Conte. E questa situazione si è sentita anche in tribuna. Solitamente Marotta non si fa mai prendere dalle emozioni, ma, come raccontato da Dazn, lo scorso weekend era tutto diverso.

Anche Marotta ha patito l’importanza della sfida e dalla tribuna ci sono state reazioni che, conoscendolo, non sono sicuramente dal presidente dell’Inter. Nel suo mirino è finito Correa e non solo. Sicuramente l’importanza della partita ha avuto un ruolo importante nello sfogo del numero uno nerazzurro nel finale della partita. E al triplice fischio tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo con la consapevolezza di aver conquistato tre punti chiave nella lotta Scudetto.

Il finale agitato di Marotta

Per Marotta è stato un finale molto agitato. Nonostante il doppio vantaggio, il presidente nerazzurro non ha assolutamente vissuto tranquillo gli ultimi minuti della sfida. E nel mirino del numero uno interista sono finiti prima Correa e poi Taremi. Fortunatamente alla fine sono arrivati i tre punti e il messaggio lanciato alle diretti concorrenti è molto chiaro.

Atalanta-Inter, Correa e Taremi fanno arrabbiare Marotta

Il primo rimprovero di giornata è arrivato a Correa. L’argentino è entrato nel finale del match per sfruttare la sua velocità. E proprio su una ripartenza la gestione sbagliata della palla ha portato il presidente nerazzurro a riprenderlo. Un qualcosa di davvero inusuale per lui considerato anche come affronta le partite dalla tribuna.

“Ma dai, dalla nello spazio“, l’urlo di Marotta nei confronti del proprio giocatore. Immediato l’intervento di Ausilio che prova a calmarlo con un “aspetta Beppe“. Ma la situazione non è assolutamente migliorata: prima una mano sulla fronte disperato sul cross sbagliato da Taremi e poi, cronometro alla mano, con “due minuti mancano“.

Nel finale lo staff nerazzurro stava lasciando la tribuna per raggiungere la squadra negli spogliatoi. Ma Marotta ha deciso di richiamare tutti e aspettare il triplice fischio. E anche in questo caso un messaggio all’arbitro molto chiaro: “È finita, fischia“.

Tre punti d’oro a Bergamo

Al triplice fischio tutti hanno potuto esultare. L’Inter ha portato a casa una vittoria d’oro in chiave Scudetto considerato anche il passo falso del Napoli contro il Venezia.