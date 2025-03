Inter, mazzata Lautaro per Inzaghi: quante partite salta

Piove sul bagnato in casa nerazzurra. Il capitano è atteso nelle prossime ore in Italia per effettuare tutti i controlli dopo l’infortunio muscolare

Inzaghi subito dopo Bergamo aveva tranquillizzato tutti sulle condizioni di Lautaro, parlando di un semplice affaticamento, ma il ghiaccio sul muscolo ha preoccupato molto i tifosi. E nella giornata di ieri la triste conferma: il Toro è stato costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale a causa di “un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro“. Una tegola importante per l’Inter e lo stesso giocatore.

Nelle prossime ore Lautaro è atteso a Milano per fare tutte le valutazioni del caso. Al momento non si ha un quadro certo sui tempi di recupero. Al momento ad Appiano Gentile si preferisce non sbilanciarsi. Si attendono gli accertamenti dello staff medico nerazzurro prima di capire quanto il giocatore dovrà stare fermo. Di certo l’infortunio non è una buona notizia considerato anche l’ottimo stato di forma dell’argentino.

Inter: infortunio Lautaro, come sta

Dall’Argentina hanno parlato di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. L’ipotesi è quella di una elongazione dovuta all’affaticamento che lo stesso argentino aveva accusato ancora prima della trasferta di Bergamo. Al momento, però, non si ha nulla di certo. Si attende il ritorno del giocatore per consentire allo staff medico di fare tutte le valutazioni del caso. Sicuro effettuerà degli esami strumentali al rientro a Milano.

I tempi di recupero dell’argentino

Lo stop di Lautaro è sicuramente una tegola in casa Inter. L’argentino, dopo un inizio di stagione difficile, sembrava essere ritornato il calciatore che tutti noi conoscevamo. Ora questo infortunio potrebbe costringerlo a ripartire da zero. Anche se la speranza da parte di Inzaghi e dei tifosi è che il problema sia meno grave di quello previsto.

Un quadro più chiaro lo si avrà solamente al rientro in Italia. Secondo le prime ipotesi, Lautaro dovrebbe saltare certamente la partita contro l’Udinese. Probabile una sua assenza nel derby di Coppa Italia, mentre da valutare un possibile rientro con il Parma. Di certo la volontà di Inzaghi è quella di non prendersi rischi inutili considerato che la Champions League è ormai alle porte.

Si attende il ritorno di Lautaro in Italia per consentire allo staff medico di effettuare tutte le valutazioni del caso. Al momento ad Appiano Gentile nessuno si sbilancia. La speranza è comunque si possa avere un esito diverso dal primo e recuperare il calciatore nel minor tempo possibile.

Chi al posto di Lautaro?

Nei prossimi giorni Inzaghi dovrà sciogliere i dubbi su chi affiancherà Thuram contro l’Udinese. Le ultime indiscrezioni sembrano vedere Arnautovic in vantaggio su Correa e Taremi. Ma le scelte definitive saranno fatte solamente a ridosso del match.