Lautaro in lacrime: infortunio ed esami, annuncio improvviso

Le condizioni dell’argentino preoccupano un po’ in casa nerazzurra. E il giocatore nelle ultime ore si è anche raccontato fino a piangere

C’è tanta preoccupazione per le condizioni di Lautaro. Il capitano nerazzurro ha lasciato il ritiro dell’Argentina per rientrare a Milano e svolgere tutti gli approfondimenti medici. Il problema muscolare accusato con l’Albiceleste rischia di tenerlo fuori per 2-3 partite. La speranza da parte dello stesso giocatore è che si possa trattare di un infortunio meno serio di quello che in tanti temono.

Il quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni. Entro lunedì il calciatore si sottoporrà a tutti i controlli medici e capiremo meglio quale sarà la sua condizione.

L’infortunio preoccupa molto ad Appiano Gentile considerato anche il fatto che siamo in un momento decisivo della stagione. A questo punto l’obiettivo dei nerazzurri e di Inzaghi è quello di averlo a disposizione almeno per il derby di Coppa Italia. Praticamente impossibile un suo ritorno sul terreno di gioco contro l’Udinese.

Lautaro si racconta in un docufilm

In attesa di capire meglio le sue condizioni, Lautaro ha deciso di raccontarsi in un docufilm. Un lavoro davvero emozionante che porta l’argentino a rivelare anche il suo lato personale e sensibile. In campo vediamo un vero Toro, ma dietro c’è un ragazzo che ha lottato in modo molto duro per raggiungere questo livello e non ha nessuna intenzione di perderlo.

Tra infortunio e la vita fuori dal campo

Il docufilm è molto emozionante per Lautaro. Si vede una persona molto differente da quella in campo. L’argentino ripercorre le sue tappe della vita. “Io sono sempre stato così – ha rivelato il capitano nerazzurro – ho sempre dato tutto. Ma a volte queste cose non si vedono“.

Parole che confermano il carattere sensibile di Lautaro. La stagione per il capitano nerazzurro non è stata semplice e alcune critiche non gli hanno fatto bene. Ma da parte sua non c’è alcuna intenzione di guardarsi alle spalle e si proverà in futuro a dare una mano importante ai nerazzurri. “Io do tutto me stesso quotidianamente – ha spiegato ancora in lacrime il Toro – non mi proietto troppo sul dopo“.

Ed ora il presente si chiama smaltire il prima possibile questo infortunio. Non sarà semplice, ma la volontà da parte dell’argentino è quella di ritornare a disposizione nel minor tempo per dare una mano importante ai nerazzurri.

Lautaro recupera per il Milan?

Prima gli esami strumentali e poi si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero di Lautaro. La speranza di Inzaghi è quello di poterlo avere a disposizione contro il Milan, ma l’ipotesi più realistica sembra essere la convocazione nel weekend successivo con il Parma.