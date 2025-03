Game over Inter, annuncio ufficiale: “Ho comprato casa a Madrid”

I nerazzurri continuano a lavorare per andare a rinforzare la rosa di Inzaghi. Ma nelle ultime ore non è arrivata una buona notizia per Motta

In viale della Liberazione si lavora per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Al momento si è in una fase di riflessione e valutazioni. Marotta e Ausilio devono rispettare alcuni parametri ben precisi per accontentare la proprietà. Per questo motivo non è assolutamente un compito facile. Ma si sta comunque valutando diversi profili e nelle prossime settimane si potrebbe addirittura entrare nel vivo delle trattative.

Tra i nomi accostati con più insistenza al club nerazzurro ci sono sicuramente Arda Guler e Nico Paz. I due piacciono molto in viale della Liberazione. Vivono situazioni completamente differenti dal punto di vista contrattuale e quindi non è assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca. Intanto in queste ultime ore è arrivare una notizia importante che sembra chiudere definitivamente la porta ad un approdo in nerazzurro.

Niente Inter? L’ammissione del giocatore non lascia dubbi

Sappiamo come alcuni indizi sono decisivi per il futuro del giocatore. E l’annuncio a Marca di aver comprato casa a Madrid sembra chiudere la possibilità di un suo approdo all’Inter nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e può succedere di tutti, ma la volontà sembra chiara e quindi è possibile che i nerazzurri vadano su altri profili.

Arda Guler chiude al trasferimento all’Inter. Per ora…

Il trasferimento all’Inter per ora non è nei piani di Arda Guler. Nonostante il calciatore fatichi a trovare spazio nel Real Madrid, la sua intenzione è quella di proseguire con il club spagnolo. A svelare la volontà è stato direttamente il turco in un’intervista a Marca, nella quale svela che i Blancos gli hanno presentato un piano.

“Io credo in questo progetto – l’ammissione di Guler – sono sicuro che vincerò con questa maglia e mi sono comprato anche una casa a Madrid. Lavoro per giocatore e ringrazio i tifosi per il loro supporto. Sono venuto qui per giocare e diventare un calciatore importante della squadra. Non smetterò mai di lottare fin quando non ci riuscirò“.

Parole che chiudono alla possibilità di vedere il turco con la maglia dell’Inter la prossima stagione. Poi naturalmente sappiamo come il calciomercato è molto particolare e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

Calciomercato Inter: Arda Guler resta un obiettivo

Arda Guler, nonostante le sue parole, resta un obiettivo dell’Inter in ottica prossimo calciomercato. In caso di una fumata nera per Nico Paz, i nerazzurri potrebbero virare con forza sul turco.