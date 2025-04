Rottura del Tendine e 2 anni di stop: sconvolto il mercato Inter

L’infortunio ha cambiato molto le mosse dei nerazzurri. Un calvario durato diversi anni e che ormai sembra essere terminato. Ci riprova Marotta?

In viale della Liberazione si continua a ragionare su come muoversi sul calciomercato. Oaktree ha dato delle indicazioni molto chiare, con Marotta e Ausilio che faranno di tutto per rispettare la linea della proprietà. Già a gennaio si sono mossi su questo percorso portando in nerazzurro un calciatore come Sucic. Ma non è da escludere che in futuro si possa fare una eccezione importante.

Infatti, nello scorso weekend è ritornato in campo un vecchio pallino dell’Inter. Il contratto in scadenza lo aveva portato ad essere uno dei nomi della lista. Poi un grave infortunio e la decisione da parte del club di rinnovargli il contratto per confermare la propria fiducia al proprio giocatore. Ora, però, resta da capire se i nerazzurri decideranno di fare un nuovo tentativo in futuro oppure ci sarà un passo indietro per questioni di età.

Calciomercato Inter: si ritorna su un obiettivo?

Il rientro da un infortunio è sicuramente una buona notizia per il calciatore. Il calvario, durato per due anni, è ormai alle spalle e questi mesi serviranno a ritrovare la migliore condizione e dimostrare anche le proprie qualità. Poi al termine della stagione si siederà con il club per capire se continuare insieme oppure no. Di certo il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe porre entrambe le parti a fare una scelta importante.

Inter-Kimpembe: nuovo tentativo dei nerazzurri?

In passato Kimpembe è stato un obiettivo reale per l’Inter. Il contratto in scadenza aveva portato il difensore ad essere una grande opportunità per quanto riguarda i nerazzurri. Poi la rottura del tendine d’Achille il 26 febbraio 2024 e il lunghissimo calvario finito solamente il 29 marzo con il rientro in campo e la fascia di capitano. Una notizia molto positiva per quanto riguarda il PSG, che ha ritrovato un giocatore sicuramente di livello. Naturalmente ora ci vorrà del tempo per riprendere la migliore condizione possibile e poi si deciderà meglio il suo futuro.

Il contratto è in scadenza nel 2026 e vedremo se il PSG punterà su di lui con un nuovo rinnovo oppure si opterà per altre strade. Al momento l’Inter ha altre priorità, ma non è da escludere che i nerazzurri possano tornare su di lui durante il calciomercato estivo per andare a rinforzare la rosa.

Una operazione molto difficile considerata anche la linea decisa da Oaktree. Kimpembe, infatti, è un classe 1996 e non rientra pienamente nei parametri della proprietà americana. Ma una eccezione non è da escludere e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Inter: fari su Kimpembe

Il rientro di Kimpembe è una notizia sicuramente importante per tutto il mondo del calcio. Il centrale già in passato ha dimostrato di avere qualità importanti e vedremo se i nerazzurri faranno un nuovo tentativo oppure no.