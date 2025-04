Barella, Bastoni e Pavard: tripla squalifica e niente Bayern

Il doppio confronto con i tedeschi rappresenta un crocevia molto importante per la stagione dei nerazzurri: per Inzaghi il rischio di assenze importanti è elevato

Siamo entrati nel momento decisivo della stagione dell’Inter. Il pareggio di Parma ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, ma il passo falso del Napoli a Bologna ha permesso di tirare un piccolo sospiro di sollievo. Il distacco dai partenopei è rimasto lo stesso con una partita in meno.

Ora, però, l’attenzione e la concentrazione è rivolta alla Champions League. Il doppio confronto con il Bayern Monaco è un altro snodo fondamentale della stagione dell’Inter. La volontà del club nerazzurro è quello di andare fino alla fine della competizione, ma per farlo ci vorrà una doppia prestazione di alto livello. Di fronte c’è una squadra, nonostante alcune assenze, di assoluta qualità e, quindi, si dovrà essere perfetti per portare a casa un risultato positivo.

Bayern in emergenza

Di certo la situazione in casa Bayern non è assolutamente delle più semplici. Al momento gli indisponibili sono sette. Upamecano, Davies, Ito, Musiala, Pavlovic, e Coman salteranno il doppio confronto con i nerazzurri. Neuer, invece, sta provando a recuperare per il ritorno. Per quanto riguarda Goretzka l’allarme è rientrato e sarà regolarmente disponibile. Un sospiro di sollievo per Kompany considerata la situazione che si sta vivendo in rosa.

Bayern-Inter: il tema dei diffidati

Naturalmente non c’è la questione solo degli infortunati. In un doppio confronto potrebbe pesare anche quello dei diffidati con Sané, Gnabry, Laimer e Goretzka. Con un giallo salterebbero il ritorno e mettere nei guai ancora di più Kompany senza il recupero degli infortunati citati in precedenza.

Ma anche in casa Inter la situazione non è delle più semplici per quanto riguarda i diffidati. Tra i nerazzurri a rischio di stop in caso di sanzione ci sono Pavard, Bastoni e Barella. Sappiamo molto bene come la situazione in difesa sia molto delicata per Inzaghi e una doppia assenza dell’ex del match e dell’italiano potrebbe pesare molto in ottica ritorno. Stessa cosa si può dire per il centrocampista sardo, sempre più perno dell’undici del tecnico piacentino.

Ad oggi Inzaghi non sembra intenzionato a rinunciare a loro solo perché diffidati. Ma di certo la richiesta sarà quella di prestare la massima attenzione per rischiare di dover fare e meno dei giocatori.

Inter: contro il Bayern a caccia di conferme

La doppia sfida contro il Bayern per l’Inter è una sorta di esame di maturità. La partita contro il Parma ha lasciato un piccolo segnale d’allarme. Una situazione già verificata in passato con una risposta importante da parte dei nerazzurri. Vedremo se sarà così anche questa volta.