Colpo di scena Frattesi: decisione clamorosa dopo Bayern-Inter

Il centrocampista romano è stato decisivo contro il Bayern. Un gol che potrebbe cambiare ancora una volta il suo futuro in ottica prossima stagione

Il gol contro il Bayern potrebbe rappresentare una sorta di svolta per Davide Frattesi. Il momento del centrocampista romano non era sicuramente dei migliori anche per le vicende personali, ma ora per lui potrebbe cambiare tutto. La rete in terra tedesca è destinata a rappresentare un nuovo punto di partenza. Simone Inzaghi ha sempre creduto in lui e non è da escludere che per il giocatore ci possa essere più spazio da qui fino al Mondiale per Club.

Una situazione che potrebbe cambiare anche il futuro del centrocampista romano. L’interesse di Napoli, Roma, Juventus e Milan continua ad essere concreto nei confronti di Frattesi. Ma, come abbiamo visto anche durante il calciomercato estivo, l’ultima parola spetta direttamente all’Inter e vedremo se i nerazzurri decideranno di variare i loro programmi su un calciatore che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

Frattesi e il punto sul suo futuro

Al momento la priorità dell’Inter è quella si chiudere nel migliore dei modi la stagione. Il Triplete è ancora possibile e il discorso sul futuro è rinviato al termine del Mondiale per Club. Una volta finita un anno davvero infinito, il club incontrerà Frattesi e prenderanno una decisione. L’ipotesi di una permanenza non è da escludere anche se la pista più probabile ad oggi è quella di una sua partenza.

Il pensiero dei tifosi su Frattesi

Una partenza di Frattesi che è anche appoggiata dai tifosi. In un sondaggio di calciomercato.it in cui si chiede “cosa dovrebbe fare la dirigenza nerazzurra col centrocampista a fine stagione“, i supporters nerazzurri hanno dato il proprio assenso ad un addio del centrocampista romano al termine di questa stagione.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Frattesi decisivo anche ieri da subentrato, suo il gol del definitivo 2-1 dell’#Inter sul campo del #Bayern in Champions. Cosa dovrebbe fare la dirigenza nerazzurra col centrocampista a fine stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 9, 2025

Il 56,7% degli utenti ha votato per una separazione con Frattesi durante il calciomercato estivo. Una decisione sicuramente molto particolare considerato anche il rapporto che ha il centrocampista con i tifosi. Ma per molti l’apporto del giocatore non è quello che si aspettava e per questo motivo si è deciso di aprire alla sua partenza.

Naturalmente l’ultima decisione spetterà direttamente all’Inter. I nerazzurri per il momento si sono presi del tempo e la priorità è finire al meglio la stagione. Poi ci si siederà ad un tavolo e saranno fatte tutte le scelte. Anche su Frattesi.

Inter-Frattesi, l’addio è ancora possibile

A prescindere dai tifosi e dal gol contro il Bayern, il futuro di Frattesi resta ancora in bilico. Roma e Napoli sono in forcing da tempo e anche Juventus e Milan sono alla finestra. A questo punto non ci resta che attendere la fine della stagione per avere un quadro molto più chiaro.