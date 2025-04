“Napoli penalizzato in questo campionato”: shock Serie A, l’Inter gode

La lotta Scudetto è destinata a tenere banco anche nelle prossime settimane. Intanto, però, sui partenopei continua a pendere il rischio sanzione

La lotta Scudetto si deciderà in tribunale? È una delle ipotesi. I tifosi e gli appassionati sperano di poter vedere una lotta fino all’ultima giornata sul campo fra Inter e Napoli. Ma sui partenopei pende una vicenda che rischia di complicare il suo cammino e vedere sfumare un obiettivo molto importante come il titolo. A Castel Volturno si augurano che tutto possa concludersi con un nulla di fatto, ma il rischio c’è e quindi vedremo cosa succederà.

Il rischio penalizzazione per il Napoli è assolutamente reale. La vicenda plusvalenze è sempre sul tavolo della Procura Federale e per il momento non sono stati sciolti i dubbi. Più tempo passa e maggiore è la possibilità che il discorso venga rinviato alla prossima stagione. Ma c’è anche la chance di una sanzione in questo campionato e in quel caso il discorso Scudetto sarebbe definitivamente sfumato.

Napoli e il rischio penalizzazione

Il Napoli è in attesa della decisione della Procura Federale. Il rinvio a giudizio di ADL e il precedente della Juventus non fanno dormire sonni tranquilli a Conte. Ma a Castel Volturno si spera che il tutto possa essere rinviato alla prossima stagione proprio per cercare di restare in lotta per lo Scudetto fino alla fine.

L’avvocato Afeltra sul caso Napoli

La vicenda delle plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Manolas nel 2019 e nell’acquisto l’anno successivo di Osimhen continua ad essere al centro della discussione. Ai microfoni di TMW Radio, l’avvocato Afeltra ha fatto il punto della situazione entrando anche nei dettagli della vicenda.

Per il legale si tratta di “una situazione delicata. Il vero problema è che la Procura FIGC ha acquisito le carte del procedimento penale. Si deve vedere se lì ci sono altri casi diversi da quelli che hanno portato la giustizia sportiva ad assolvere il Napoli e il suo presidente. Se le dichiarazioni dei calciatori coinvolti non sono state prese in considerazione, credo che i partenopei possano venire penalizzati in questo campionato“.

Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e bisognerà capire cosa succederà nel prossimo futuro. Ma esiste un rischio non sicuramente banale che il Napoli spera di evitare.

L’Inter resta alla finestra

La vicenda del Napoli porta l’Inter a restare alla finestra. I nerazzurri vogliono vincere lo Scudetto sul campo per dimostrare di essere più forte e per questo motivo la concentrazione è sempre rivolta verso il campo.