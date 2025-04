“Acerbi sul lettino”: salta Inter-Cagliari, ecco cosa succede

Le condizioni del difensore preoccupano un po’ in casa nerazzurra. Il tecnico nerazzurro ha spiegato come sta il centrale e se giocherà contro i sardi

Acerbi anche contro il Bayern Monaco è stato uno dei migliori in campo. È riuscito a tenere testa ad un attaccante come Kane alla grande dimostrando che, nonostante non sia più giovanissimo, può ancora dare il suo contributo al club nerazzurro. Prestazioni convincenti che potrebbero portare viale della Liberazione a confermarlo anche la prossima stagione e non esercitare l’opzione per rescindere il contratto.

Ora, però, c’è un piccolo allarme sulle sue condizioni. A svelare un retroscena molto particolare è stato lo stesso Inzaghi in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Bayern. Il tecnico ha raccontato cosa è accaduto nell’intervallo della sfida di Monaco e questo sembra motivare il fatto che il calciatore, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe partire dalla panchina contro il Cagliari.

Come sta Acerbi

Acerbi sta dimostrando di essere un calciatore di assoluto livello nonostante non sia più giovanissimo. Proprio l’età, però, porterà Inzaghi a doverlo gestire in maniera differente per consentire al centrale di rendere ancora al meglio. E il tecnico nerazzurro ha svelato un piccolo retroscena sul suo difensore.

Inzaghi sul centrale dopo Bayern-Inter

C’era un po’ di preoccupazione in casa Inter nell’intervallo per le condizioni di Acerbi. Fortunatamente l’allarme è rientrato e il calciatore è riuscito a finire la partita e dare il suo contributo in una sfida fondamentale per il cammino in Champions League da parte dei nerazzurri.

“A fine primo tempo avevamo Acerbi sul lettino – ha sottolineato Inzaghi nel post partita di Bayern-Inter – e c’era qualche allarme, però ha stretto i denti. Ho continuato a parlare con lui durante il secondo tempo, è riuscito a finirla nel migliore dei modi“. Una buona notizia per i nerazzurri.

Acerbi si è rivelato fondamentale per l’Inter per riuscire a portare a casa una vittoria. Ora la testa è rivolta al ritorno per il centrale, che resterà in panchina contro il Cagliari.

Acerbi a riposo contro il Cagliari

A meno di clamorose sorprese, per Acerbi la partita contro il Cagliari sarà quella del recupero anche in ottica ritorno di Champions League. Al suo posto ci sarà de Vrij, chiamato a non far rimpiangere il suo compagno di squadra.