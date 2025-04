Crociato ko e 6 mesi di stop: batosta UFFICIALE tremenda

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. Il ginocchio è andato ko e per lui i tempi di recupero sono molto lunghi. Rientrerà in autunno

Siamo entrati nel momento clou della stagione e in questo momento ogni infortunio può costare molto caro. I tecnici, infatti, sperano di contare su tutta la rosa a disposizione per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato. Ma non sempre ci sono delle buone notizie. Anzi per un allenatore dall’infermeria è arrivata una batosta tremenda. Per lui non solo la stagione è finita, anche l’inizio del prossimo campionato è compromesso.

Il ginocchio, infatti, è andato ko con la rottura del crociato. Una notizia che nessuno si aspettava. Ora per lui sei mesi di stop prima di rientrare in campo. Per questo motivo lo si vedrà tra ottobre e novembre. Un infortunio che potrebbe cambiare anche un po’ le strategie del club visto che parliamo di un problema non di poco conto e si dovrà decidere se sostituirlo sul calciomercato in estate oppure bloccare una delle possibili partenze.

Il comunicato del club

L’infortunio di Kolasinac sin dal primo momento era sembrato grave, ma la speranza dell’Atalanta era quella di un problema magari leggermente serio di quanto ipotizzato. Alla fine, però, le sensazioni sono state confermate. Il bosniaco ha rimediato “la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter“.

Stagione finita per Kolasinac

La stagione per Kolasinac è finita in anticipo. Il difensore è stato uno dei perni dell’undici di Gasperini ed ora la Dea sarà costretta a rivedere un po’ i piani visto che in quel ruolo mancano già per infortunio Scalvini e Koussounou. La speranza è quella di un rientro a disposizione in breve tempo di Toloi e Posch per tirare un piccolo sospiro di sollievo.

Intanto, però, per Kolasinac è tempo di intervento e recupero per rientrare in campo il prima possibile. Sono 34 le presenze messe a referto dalla bosniaco in questa stagione condite da quattro assist e un gol. Per lui anche due partite su tre contro l’Inter. L’andata in campionato è stata saltata per un affaticamento muscolare.

Ora questo infortunio che è destinato a cambiare un po’ la sua carriera. Parliamo di un giocatore non più giovanissimo e che in passato è stato costretto ad attraversare altre situazioni simili. La speranza e la volontà è quella di rientrare in campo il prima possibile per dare una mano ai compagni.

I tempi di recupero di Kolasinac

I tempi di recupero di Kolasinac sono fissati in 5-6 mesi. Per questo motivo non lo vedremo in campo prima di ottobre-novembre. Ma molto dipenderà da come andrà il recupero nei prossimi mesi.