Partita dell’Inter rinviata? Come cambia il calendario

La qualificazione alla semifinale di Champions League arricchisce ancora di più il numero delle partite dei nerazzurri. Un cammino che si preannuncia davvero lungo

Un finale di stagione lungo e ricco di impegni. L’obiettivo principale dell’Inter è stato raggiunto. La squadra nerazzurra si era imposta di arrivare in primavera in corsa per tutte le competizioni e le risposte sono state positive. Ma ora si prospetta un mese davvero intenso visti i diversi impegni in programma. La qualificazione alla semifinale di Champions League arricchisce ancora di più il mese di aprile e Inzaghi sarà chiamato ad una gestione della rosa ancora più ampia.

Una situazione davvero complicata che costringerà l’Inter a dover alzare sempre più il livello. Il sogno del Triplete è ancora possibile, ma per farlo servono partite molto simile a quelle con il Bayern. Si è visto come il calo di attenzione può costare molto alto e quindi si sta lavorando in maniera davvero molto intensa per riuscire a sognare in grande.

Inter in semifinale: come cambia il calendario

A differenza di quanto succede negli altri campionati, in casa Inter non ci sarà la possibilità di rinviare la partita di campionato per dare magari maggiore spazio alla Champions. Semplicemente si dovrà alzare il livello e la concentrazione per affrontare un calendario davvero molto intenso con l’obiettivo di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni.

Le prossime partite dell’Inter

La vittoria contro il Bayern Monaco ha permesso all’Inter di aggiungere due nuove partite su un calendario già intenso. Ad aprile sono 9 le sfide in programma in totale con la sfida di Champions League. A maggio sono cinque le partite che l’Inter sarà chiamata ad affrontare anche se non è da escludere che si possa salire a sette considerata la possibile finale di Coppa Italia e quella di Champions League.

Insomma, una situazione davvero impegnativa con l’Inter che dovrà riuscire ad affrontare nel migliore dei modi anche per provare a portare a casa quel sogno chiamato Triplete. Le insidie, come spiegato in precedenza, sono sempre dietro l’angolo e, quindi, non bisognerà mai abbassare l’attenzione per non dover fare i conti con dei passi falsi spiacevoli.

Inzaghi in questa stagione ha dimostrato di essere in grado di gestire al meglio la rosa e questo può dare una mano molto importante all’intero gruppo squadra. La volontà dei nerazzurri è quella di pensare partita dopo partita e non proiettarsi troppo in là perché il rischio è quello di cadere in trappole che Inzaghi non vuole.

Ora testa al campionato e alla Coppa Italia

Archiviato il quarto di finale di Champions League, in casa Inter si pensa al campionato e alla Coppa Italia. Due sfide che sono fondamentali per il cammino dei nerazzurri.