Bufera sull’Inter: “Licenziamento improvviso di Marotta, accuse gravi”

Non si fermano le polemiche nei confronti dei nerazzurri. Nelle ultime ore nel mirino degli utenti sui social è finito il presidente interista

Proseguono incessanti gli attacchi all’Inter sui social. La qualificazione in Champions League ha portato molti tifosi delle altre squadre a lanciare dure frecciatine ai nerazzurri. Nelle ultime ore nel mirino di molti utenti juventini è finito Marotta. Il presidente nerazzurro, che nel 2018 è stato cacciato proprio da Agnelli, è tra gli artefici di questi anni del club meneghino e il post su X di Ravezzani in suo favore ha fatto scatenare la rabbia di molti bianconeri.

Attacchi ingiustificati nei confronti di Marotta e dell’Inter. I nerazzurri in questi anni sono riusciti a costruire quello che la Juventus aveva fatto nei tempi in cui l’attuale presidente nerazzurro era amministratore delegato. Un lavoro che conferma le qualità del dirigente e soprattutto l’errore commesso da Agnelli nel 2018 privandosi di una figura come lui.

Il tweet di Ravezzani

Le polemiche sono partite dal tweet su X di Ravezzani. Il giornalista ha esaltato il lavoro fatto da Marotta all’Inter lanciato una frecciatina alla Juventus e ad Agnelli: “Vedendo i risultati straordinari ottenuti dall’Inter negli ultimi anni, vogliamo parlare della gigantesca cazzata che fece Agnelli licenziando all’improvviso Marotta per passare a Paratici, Cherubini e poi Giuntoli? (Quest’ultimo Made in Elkann?)“.

Vedendo i risultati straordinari ottenuti dall’Inter negli ultimi anni, vogliamo parlare della gigantesca cazzata che fece Agnelli licenziando all’improvviso Marotta per passare a Paratici, Cherubini e poi Giuntoli? (Quest’ultimo Made in Elkann?) — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 17, 2025

Le polemiche social

Il post di Ravezzani ha scatenato i social. I tifosi juventini hanno difeso la scelta fatta da Agnelli con un utente che scrive: “Dal licenziamento di Marotta ad oggi Juve e Inter hanno vinto gli stessi scudetti, 2.“.

“Forse fa finta di ricordare che se Marotta fosse rimasto alla Juventus, avrebbe fatto la fine di Moggi. Andarsene fu la sua exit strategy“, scrive un’altra tifosa juventina. Mentre un utente aggiunge: “Le voci di corridoio che circolavano allora, di comportamenti extra calcio non proprio limpidi, sono oggi al vaglio …. Pari pari ….della procura di Milano Il motivo del licenziamento deve essere li. Non sulle capacità“. Un pensiero condiviso anche da Francesco Catà: “Credo che Agnelli lo abbia allontanato per quei rapporti poco chiari con parte della curva, cosa che si sta verificando puntualmente a Milano e che stranamente rimane sotto il tappeto!”.

Per i tifosi della Juventus, dunque, dietro al licenziamento di Marotta c’è altro e non delle divergenze sportive. Il tema dei rapporti con la curva è ritornato ancora una volta al centro del dibatto social e questo potrebbe aver inciso sulla decisione presa da Agnelli nei confronti dell’ex amministratore delegato.

Dal licenziamento di marotta ad oggi juve e inter hanno vinto gli stessi scudetti, 2. — MC (@Virus1979C) April 17, 2025

Forse fa finta di ricordare che se Marotta fosse rimasto alla Juventus, avrebbe fatto la fine do Moggi. Andarsene fu la sua exit strategy — Debora73 🤍🖤 (@Debora730614) April 17, 2025

Le voci di corridoio che circolavano allora, di comportamenti extra calcio non proprio limpidi, sono oggi al vaglio …. Pari pari ….della procura di Milano

Il motivo del licenziamento deve essere li

Non sulle capacità — Robert69_JOFC MXP_ 🇮🇹 (@robert16081969) April 17, 2025

C’è un perché e sta emergendo in questi mesi. Anche se nessuno o quasi ne parla — Giorgio C. Mascione (@GiorgioCMascion) April 17, 2025

Credo che Agnelli lo abbia allontanato per quei rapporti poco chiari con parte della curva, cosa che si sta verificando puntualmente a Milano e che stranamente rimane sotto il tappeto! — Francesco Catà (@Cicciocata78) April 17, 2025

L’Inter? Per carità, squadra fortissima. Ma con quali soldi, esattamente, ha costruito questo impero? — L’Epicureo (@UgoEpicureo) April 17, 2025

I risultati sono giganteschi quanto i debiti contratti e alla Juventus certe cose contano, visto che utilizzano soldi reali e hanno sempre avuto un occhio al bilancio. Altrove, invece, si fa finanza creativa e si stilano conto economici con i sentimenti. E li elogiate pure. Mah. — EffeErre7 (@fra_rombola) April 17, 2025

Marotta e la sua ‘rivincita’ con l’Inter

Le polemiche non influiscono sul lavoro di Marotta. Il presidente nerazzurro ha saputo prendersi la sua rivincita sportiva con l’Inter ed ora punta ad entrare nella storia con il Triplete. Un traguardo molto difficile da raggiungere, ma i ragazzi di Inzaghi hanno saputo dimostrare di poter scrivere un capitolo importante per il club.