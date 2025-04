Bufera Inter-Bayern, attacco frontale: “Sistema di potere corrotto”

Non si fermano le polemiche sull’Inter. Subito dopo la sfida di Champions, sui social i tifosi delle altre squadre si sono scatenati ancora una volta

L’Inter sogna in grande. Il passaggio in semifinale è la conferma di come il club ormai anche a livello internazionale è tra le squadre più forti ed ora il Triplete non è più un sogno irraggiungibile. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e sono diversi gli appuntamenti in programma a partire dal doppio confronto con il Barcellona.

Intanto, però, non si fermano le polemiche sui social. I tifosi delle altre squadre sono andate ad attaccare ancora una volta i nerazzurri ribadendo che il sistema di potere è corrotto in favore della squadra di Simone Inzaghi.

Si tratta di frecciatine che fanno parte assolutamente del gioco. Il cammino dell’Inter in Champions League sta portando un po’ di invidia nelle altre squadre e, quindi, attraverso i propri profili si trova ogni minimo dettaglio per criticare il club meneghino e ribadire l’aiuto dal punto di vista dei vertici del calcio italiano.

L’ultima polemica sui social

L’ultima situazione che sta facendo molto discutere sui social è la presenta del presidente della Lega Serie A in tribuna durante il match di ritorno di Champions League. La polemica è principalmente legata al fatto che ha indossato la sciarpa nerazzurra. Ma si tratta di un qualcosa di normale visto che l’Inter in semifinale è un orgoglio per l’intero nostro movimento visto che conferma una crescita che ormai va avanti da diversi anni.

I tifosi contro l’Inter

Sui social la presenza di Simonelli ha scatenato la rabbia di molti tifosi. “Il signore con la sciarpa cartonata è il Presidente della Lega Serie A Simonelli. Siamo circondati“, scrive un utente. Mentre un supporter juventino aggiunge: “De Siervo CEO della Serie A, Ceferin presidente UEFA, Simonelli presidente della Serie A (con la sciarpa al collo), Gravina pres. FIGC. Immaginate se al posto di Marotta ci fosse stato Agnelli”.

“Se mancava la certezza ore c’è pure quella, basta aspettare e tutti i nodi vengono al pettine. Simonelli è giusto che tifi per la sua squadra ma in rappresentanza di tutte le squadre essendone il presidente ,trovo inopportuno ,inadeguato e fuori luogo questo suo atteggiamento“, sottolinea un altro utente.

Insomma, una polemica nata subito dopo la partita contro il Bayern. Per il momento la replica dei tifosi nerazzurri non c’è stata. Di certo la semifinale è una grande soddisfazione e c’è il sogno di poter fare ancora il Triplete.

L’Inter sogna il Triplete

Polemiche a parte, l’Inter continua a pensare al campo con l’obiettivo di andare avanti il più possibile in tutte le competizioni. E il Triplete è ancora possibile. La strada è comunque lunga e gli ostacoli sono diversi, ma le sensazioni sono positive e c’è voglia di sorprendere ancora.