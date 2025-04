Rinviata anche Inter-Roma: caos Serie A, calendario assurdo

La morte di Papa Francesco potrebbe creare non pochi problemi ai nerazzurri. La partita contro i giallorossi è a forte rischio, decisione nelle prossime ore

Il mondo in queste ore piange Papa Francesco. La morte del Pontefice ha fermato l’intero sistema del calcio professionistico in Italia non senza polemiche. Le partite in programma a Pasquetta sono state rinviate a mercoledì (inizio ore 18:30) anche se dalla Lazio è arrivata la protesta ufficiale visto l’intenzione di Lotito di portare l’intera squadra ad omaggiare Bergoglio a San Pietro. Ma c’è anche un altro tema da discutere: quello dei funerali del Santo Padre.

La data dei funerali è stata comunicata poco fa. Alle ore 10 di sabato 26 aprile l’ultimo saluto a Papa Francesco. Non sicuramente una buona notizia per l’Inter. In quel giorno, infatti, è in programma la sfida contro la Roma e un rinvio non è da escludere del tutto. Molto dipenderà dagli orari e dalla decisione della Lega. Ma uno spostamento creerebbe non pochi problemi agli uomini di Inzaghi.

Inter-Roma a rischio rinvio? Le ultime

I funerali di Papa Francesco potrebbero fermare ancora una volta il calcio. L’ultimo saluto al Pontefice è in programma per sabato 26 aprile ore 10. Ora la palla passa direttamente alla Lega. La partita è in programma alle 18 e il tempo di disputarla regolarmente c’è, ma resta da capire se si deciderà di fermarsi tutta la giornata. Al momento dovrebbe essere rinviata solo Lazio-Parma.

Il possibile recupero del match

L’eventuale rinvio della partita creerebbe non pochi problemi in casa Inter. La qualificazione in semifinale di Champions e la possibile finale di Coppa Italia porterebbe ad un calendario intasato e davvero poche chance per recuperare la sfida contro la Roma. Non è da escludere che da viale della Liberazione si chieda di giocare, ma la decisione finale in questo caso spetterà direttamente alla Lega.

L’unica data disponibile è quella del 21 maggio, ovvero qualche giorno prima dell’ultima giornata di campionato. Insomma, un calendario intenso visto che, in caso di uno spostamento, dal 30 aprile l’Inter giocherà ogni tre giorni e questo rischia di creare non pochi problemi nella lotta Scudetto. Senza dimenticare che c’è la possibilità di disputare anche lo spareggio contro il Napoli.

La rosa dei nerazzurri in più di un’occasione ha dimostrato di non avere delle seconde linee sempre all’altezza e il rischio di perdere lo Scudetto è dietro l’angolo. Per questo motivo ad Appiano Gentile si spera di poter scendere in campo il 26 aprile per riuscire a disputare una partita fondamentale nella lotta per il titolo.

Inter-Roma: si attende la decisione della Lega

Si attendono le mosse da parte della Lega su Inter-Roma. L’ufficializzazione dei funerali consentirà già nelle prossime ore ai vertici del calcio italiano a prendere delle decisioni importanti sul sabato di calcio.