Funerale Papa Francesco: UFFICIALE, rinviato un altro big match dell’Inter

La morte del Pontefice sta rivoluzionando il calcio italiano. L’ultimo saluto a Bergoglio ha cambiato anche la data di una seconda sfida per i nerazzurri

Il calcio si ferma per omaggiare Papa Francesco. Dopo le partite rinviate ad oggi per la morte del Pontefice, il mondo del pallone non scenderà in campo anche sabato 26 aprile per i funerali del Pontefice.

Una scelta presa dal governo in segno di commemorazione e di ricordo per il Santo Padre. In un primo momento, essendo lutto nazionale in Italia, si era addirittura pensato di fermare fino a sabato l’intero sport. Poi il calendario non consentiva questa ipotesi e quindi si è deciso di rinviare solo le sfide in programma nel momento clou dell’addio al Santo Padre.

Non sicuramente una buona notizia per l’Inter. La partita contro la Roma si giocherà domenica e si avrà un giorno in meno per preparare la trasferta di Barcellona. Ma la morte del Pontefice ha costretto i nerazzurri a dover fare i conti con un secondo rinvio importante. Una decisione presa dalla Lega dopo le mosse del governo.

Addio a Bergoglio: ufficiale il rinvio

La morte del Papa è un evento così raro che porta il mondo a fermarsi. In Italia è il calcio solitamente a farne le spese. È successo così con Giovanni Paolo II ed oggi con l’addio a Bergoglio.

Nei giorni clou della commemorazione del Santo Padre rinviate tutte le partite e l’Inter dovrà fare i conti con un secondo spostamento oltre a quello del match contro la Roma. La Primavera nerazzurra, infatti, doveva scendere in campo sabato alle 13 nel sfida clou con la Juve. Il tutto è stato rinviato a lunedì 28.

Inter-Roma: il rinvio tra le polemiche

È stata una giornata frenetica quella di ieri in Lega. La decisione del governo di rinviare le partite in programma nel giorno del funerale di Papa Francesco ha creato delle discussioni importanti tra i vertici del calcio e l’Inter. Il calendario intasato non consentiva grandi margini di recupero. Da viale della Liberazione era stato proposto di giocare il match il 21 maggio, una data che non convinceva i piani alti della Serie A.

Così è uscita l’ipotesi di una deroga per giocare il match sabato sera. Una possibilità che Marotta ha deciso di non sfruttare sia per rispetto del Pontefice e della giornata di lutto che per evitare polemiche. Da qui la scelta di spostare tutto a domenica alle ore 15. Una scelta che dà all’Inter un giorno in meno per recuperare in vista del Barcellona.

Le polemiche e la situazione che si è verificata in questi giorni costringerà la Lega e l’intero mondo del calcio a fare un punto della situazione e riflettere sulle diverse partite che sono in programma.

Per l’Inter una settimana impegnativa

Per l’Inter si preannuncia una settimana molto impegnativa. Il rinvio contro la Roma consentirà di avere un giorno di recupero in più dalla sfida di Coppa Italia, ma si dovranno stringere i denti per smaltire le fatiche in poco tempo in ottica trasferta di Barcellona.