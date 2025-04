Inter-Roma rinviata a maggio: “Compromessa regolarità della Serie A”

Il match di sabato ha creato non poche tensioni tra i nerazzurri e la Lega. Si era parlato anche di un rinvio al prossimo mese, ma immediato il no dei vertici della Serie A

È stato un martedì davvero frenetico in Serie A. La decisione del collegio cardinalizio di svolgere i funerali del Santo Padre nella giornata di sabato ha immediatamente attivato i contatti fra Lega e governo. L’inizio alle 10 aveva fatto pensare in un primo momento solo al rinvio di Lazio-Parma per questioni di ordine pubblico. Poi il ministro Musumeci, all’uscita dal Consiglio dei ministri, ha annunciato lo stop del campionato.

In viale della Liberazione ha subito attivato i contatti con i vertici del calcio italiano per trovare una soluzione per il match contro la Roma. L’ipotesi di giocare il match domenica, vista la trasferta di Barcellona tre giorni dopo, non ha assolutamente convinto i nerazzurri e si è provato a trovare una soluzione diversa.

Inter-Roma, ipotesi rinvio a maggio

L’Inter era d’accordo nel non giocare in segno di rispetto a Papa Francesco. E da parte di viale della Liberazione è stata avanzata la richiesta di rinviare la sfida a data da destinarsi e poi recuperarla il 21 maggio. Una ipotesi mai realmente vagliata dalla Lega per questioni di regolarità di campionato.

La Lega ha detto no allo spostamento al 21 maggio

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha spinto con forza “di rinviare la partita a data da destinarsi e poi recuperarla il 21 maggio. Troppo in là, con il rischio di compromettere la regolarità del campionato. Così la Lega di Serie A si è opposta” alla proposta dei nerazzurri.

Una posizione che ha portato le parti a ragionare sulla soluzione migliore. La Lega era riuscita ad ottenere una deroga per giocare alle 20:45. Una soluzione sembrava essere quella giusta e definitiva. Da viale della Liberazione, però, la decisione di non scendere in campo sabato. Una scelta presa in accordo con giocatori e staff tecnico.

Per questo motivo si è preferito non forzare assolutamente la mano e accettare il rinvio a domenica. Una scelta che costringerò l’Inter a dover stringere i denti in ottica Barcellona e la speranza è che la decisione non pesi molto sulla semifinale di Champions League.

Inter: momento clou della stagione

Siamo entrati nel momento clou della stagione. Nelle prossime settimane si giocherà praticamente tutto e la speranza che questo rinvio non sia decisivo sul cammino dei nerazzurri.